Bucureștiul și județul Ilfov se află miercuri sub Cod portocaliu de ninsoare abundentă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Primarul general, Ciprian Ciucu, se află la sediul ISU București, coordonând personal operațiunile de deszăpezire în întreaga Capitală.

„Eu mă aflu la sediul ISU, de unde se coordonează întreaga activitate. În acest moment se intervine în tot orașul cu aproximativ 300 de utilaje. Fiecare sector este mobilizat, fiecare după forța lui, pentru că există diferențe în ceea ce privește capacitatea de deszăpezire a operatorilor de salubritate. A fost prioritar să deblocăm accesul spre spitale pentru ca ambulanțele să poată avea acces. Avem probleme, în mod special, cu circulația troleibuzelor pentru că dacă nu a fost corect deszăpezită prima bandă acestea nu au mai putut să fie alimentate cu electricitate. Am cerut sectoarelor să trimită câte un om la ISU tocmai ca să avem o comunicare rapidă și eficientă. Am cerut să vină cineva de la STB, ca să găsim mai rapid unde sunt probleme”, a declarat Ciprian Ciucu pentru Euronews.

În prezent, aproximativ 300 de utilaje de deszăpezire sunt active pe străzi. Fiecare sector al Capitalei este mobilizat conform capacității operatorilor de salubritate. Primarul Ciucu a precizat că accesul spre spitale este prioritar, pentru a permite ambulanțelor să circule în siguranță.

Primarul Ciucu a făcut apel la cetățeni să evite deplasările inutile și să nu folosească autovehiculele personale, pentru a permite intervenția echipelor de deszăpezire. Trotuarele și drumurile sunt acoperite de strat consistent de zăpadă, iar circulația este dificilă, în special pentru transportul public.

„Este o situație excepțională, în alte capitale se intervine după ce se oprește ninsoarea. Ce pot să vă spun este că oamenii sunt în teren și sunt mobilizați, dar volumul este foarte mare. Trebuie să ținem cont că încă ninge, iar zăpada este viscolită și se pune la loc. Este o muncă de Sisif. Vreau să transmit două mesaje: oamenii să nu iasă din case decât dacă este nevoie și să nu folosească autovehiculele personale pentru a facilita intervenția echipelor”, a mai afirmat Ciucu.

ANM avertizează că până joi dimineață vremea va rămâne rece în toată țara, cu temperaturi maxime între -6 și 0 grade și minime între -8 și 1 grad. În București și Ilfov, stratul de zăpadă va depăși 50 cm, iar viscolul va reduce vizibilitatea.

În sud-estul României, în județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța, ninsoarea va depune 20–25 cm de zăpadă, iar vântul va sufla cu rafale de 60–80 km/h, generând viscol puternic și troiene.

În zona montană a Carpaților Meridionali și de Curbură, vântul va atinge rafale de 70–90 km/h, iar ninsoarea viscolită va reduce vizibilitatea sub 100 m, cu depuneri de zăpadă de 10–20 cm.