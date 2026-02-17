Decizia anunțată de primar vizează actualizarea chiriilor care, potrivit acestuia, nu au mai fost modificate din anul 2007. În tot acest interval, piața imobiliară, costurile de întreținere și contextul economic s-au schimbat radical, însă tarifele practicate pentru aceste locuințe au rămas aproape simbolice.

Într-o postare publică, Ciprian Ciucu a explicat că administrația locală este obligată să caute soluții de finanțare interne, nu doar împrumuturi bancare:

„Treaba mea ca primar este să găsesc soluții de finanțare corecte pentru a echilibra cât de cât bugetul Primăriei Capitalei! Și da, trebuie să mă uit și în multitudinea de sisteme pe care le administrăm, nu doar către bănci.

De aceea, o măsură corectă este să aducem la zi prețul chiriilor pentru “locuințele convenabile” pe care le Administrează Administrația Fondului Imobiliar (AFI). Aceste chirii nu au mai fost actualizate din anul 2007, adică de aproape 20 de ani!”

Exemplele prezentate de edil indică salturi consistente ale tarifelor.

Un apartament cu o cameră, cu o suprafață de aproximativ 35 mp, are în prezent o chirie de 115 lei. După actualizare, aceasta ar urma să ajungă la 980 de lei în zona A (centrală) și la 560 de lei în zona C.

Pentru un apartament cu două camere (56 mp), chiria actuală de 147 lei ar urma să fie majorată la 1.568 de lei în zona A și la 896 de lei în zona C.

În cazul locuințelor cu trei camere (70 mp), chiria va crește de la 171 lei la 1.960 de lei în zona centrală și la 1.120 de lei în zona C.

Edilul susține că aceste valori reflectă o apropiere de realitatea economică actuală, după ani în care chiriașii au plătit sume extrem de mici raportat la suprafață și amplasament.

Primarul a subliniat că nivelul mediu actual al chiriilor este de aproximativ 0,85 lei/mp, ceea ce, în opinia sa, nu mai poate fi justificat.

„Să fie mai clar despre ce vorbim… acum pretul mediu pentru o locuință convenabilă este de 85 de bani (0,85 lei) pe metrul pătrat. Nu știu cine ocupă aceste apartamente, nu știu cum au fost atribuite, aceste contracte sunt istorice, cele mai multe au fost atribuite în urma cu 20 – 30 de ani, dar mi se pare doar normal ca cel puțin chiriașii să plătească un preț corect pentru că aceste proprietăți aparțin tuturor bucureștenilor”.

Potrivit datelor prezentate de edil, Administrația Fondului Imobiliar a încasat anul trecut aproximativ 50 de milioane de lei din chirii. După actualizarea tarifelor, veniturile anuale ar putea crește la circa 500 de milioane de lei.

Diferența este considerată semnificativă în contextul presiunilor bugetare cu care se confruntă Primăria Capitalei, mai ales în condițiile creșterii cheltuielilor cu utilitățile, investițiile și serviciile publice.

„Nu este deloc puțin! Voi promova acest proiect pe ordinea de zi! Voi continua să vin cu măsuri prin care să valorificăm activele Bucureștiului, chiar dacă ele nu sunt populare și înseamnă voturi mai puține. Trebuie să facem ceea ce este corect să facem pentru orașul nostru!”, a transmis Ciprian Ciucu.

Măsura vizează aproximativ 4.050 de locuințe convenabile aflate în administrarea municipalității. Proiectul urmează să fie introdus pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București.

Decizia este de așteptat să genereze reacții din partea chiriașilor, având în vedere amploarea majorărilor anunțate.

Creșterea chiriilor la locuințele convenabile are implicații directe asupra beneficiarilor, dar și asupra echilibrului financiar al administrației locale. În timp ce Primăria invocă necesitatea alinierii tarifelor la realitatea economică, chiriașii ar putea reclama presiunea suplimentară asupra bugetelor personale.