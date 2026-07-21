STB intră într-o etapă decisivă după votul din Consiliul General. Ce urmează pentru companie

Consiliul General al Municipiului București a aprobat marți propunerea înaintată de primarul general, Ciprian Ciucu, privind declanșarea procedurii de insolvență a Societății de Transport București (STB). Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 39 de voturi favorabile, în timp ce șapte consilieri generali au ales să se abțină.

Prin această decizie, conducerea companiei primește mandatul administrativ și politic necesar pentru a solicita deschiderea procedurii de insolvență. Votul vine la o zi după ce edilul Capitalei a atras atenția că societatea nu mai poate funcționa în actualele condiții financiare, iar nivelul datoriilor pune presiune asupra bugetului municipiului București.

Din punct de vedere legal, STB nu este încă în insolvență. Procedura va începe doar după depunerea unei cereri la Tribunalul București și după pronunțarea unei hotărâri de către judecătorul-sindic.

Legislația privind insolvența stabilește că un debitor aflat într-o astfel de situație trebuie să solicite deschiderea procedurii în instanță. Obiectivul este acoperirea obligațiilor financiare și, acolo unde există posibilitatea, reorganizarea și redresarea activității societății.

Ciprian Ciucu a declarat că procedura de insolvență reprezintă singurul instrument prin care STB poate fi protejată de executări silite, blocarea conturilor și acumularea unor penalități suplimentare. „Fără insolvență, la un moment dat, efectiv, STB va intra direct în faliment”, avertiza Ciprian Ciucu înaintea votului.

Tot înainte de ședința Consiliului General, primarul a explicat motivele pentru care a propus această măsură și a anunțat convocarea unei ședințe extraordinare.

„Situația de la STB intră și în responsabilitatea Consiliului General. Din respect pentru aleșii bucureștenilor, voi convoca mâine, începând cu ora 12.00, o ședință de îndată a Consiliului General pentru a acorda un mandat expres Adunării Generale a Acționarilor (AGA) a STB și pentru a formula o recomandare către Consiliul de Administrație privind declanșarea procedurii de insolvență. Repet: nu îmi doresc insolvența STB. Mulți politicieni evită chiar și să rostească acest cuvânt. Însă am ajuns la concluzia că este singura măsură responsabilă prin care putem salva compania de la faliment, proteja salariile angajaților și opri acumularea unor penalități tot mai mari, precum și ieșirea din contracte incorecte și lipsite de logică economică. Pentru a înțelege dimensiunea dezastrului, costul cumulat al serviciului de transport pentru un singur an, împreună cu datoriile și penalitățile aferente, depășește 80% din bugetul anual al Primăriei Municipiului București”*, a scris Ciprian Ciucu pe social media.

Edilul a mai afirmat că măsura este necesară pentru menținerea funcționării serviciului public de transport și pentru plata salariilor angajaților. „Doar așa o putem salva. Doar așa putem plăti salariile. Doar așa putem evita falimentul orașului”, a declarat primarul Capitalei.

Potrivit datelor prezentate de Ciprian Ciucu, STB a încheiat anul 2025 cu datorii totale de aproximativ 1,72 miliarde de lei. Din această sumă, aproape 1,49 miliarde de lei reprezintă obligații către ANAF, iar aproximativ 402 milioane de lei sunt penalități acumulate.

Primarul a susținut că problemele financiare s-au accentuat după ce, începând cu perioada 2019-2020, conducerile succesive ale companiei nu ar mai fi virat integral către stat taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venit și contribuțiile sociale reținute pentru angajați.

Autoritățile municipale avertizează că situația financiară a STB se poate deteriora în continuare din cauza litigiilor comerciale aflate pe rol și a facturilor restante către furnizori.

Estimările Primăriei Capitalei arată că expunerea totală a societății ar putea ajunge la aproximativ trei miliarde de lei, dacă sunt incluse litigiul comercial cu VFU Pașcani și celelalte obligații financiare existente.