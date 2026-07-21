ANM a emis avertizări cod galben de furtuni și ploi torențiale în mai multe județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți mai multe avertizări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase. Atenționările vizează mai multe localități din județele Teleorman, Ilfov, Ialomița și Olt, unde sunt prognozate perioade cu instabilitate atmosferică, ploi torențiale, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.

Potrivit meteorologilor, în zonele afectate sunt așteptate averse torențiale care pot acumula între 15 și 25 de litri pe metru pătrat, iar pe alocuri pot apărea descărcări electrice și căderi de grindină cu diametre cuprinse între 1 și 3 centimetri.

În județul Teleorman au fost emise mai multe avertizări cod galben pentru localități precum Suhaia, Seaca, Lisa, Viișoara și Fântânele. Pentru aceste zone, alerta este valabilă în intervalul 21 iulie, ora 18:52 – 19:30, fiind semnalate averse torențiale, descărcări electrice și grindină de dimensiuni mici.

O altă avertizare emisă pentru județul Teleorman a vizat localități precum Țigănești, Poroschia, Mârzănești, Buzescu, Piatra, Furculești, Conțești, Cervenia, Nanov, Vitănești, Măgura, Bogdana, Izvoarele, Brânceni, Mavrodin, Frumoasa, Smârdioasa, Dracea, Crângu și Răsmirești. Fenomenele prognozate au fost aceleași: averse torențiale de 15-25 l/mp, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.

Meteorologii au emis atenționări și pentru alte localități din județul Teleorman, inclusiv Orbeasca, Botoroaga, Drăgănești-Vlașca, Troianul, Salcia, Crângeni, Băbăița, Olteni, Măgura, Bogdana, Frăsinet, Putineiu, Călmățuiu și Călmățuiu de Sus.

În județul Ilfov, Codul galben a fost valabil pentru localitățile Periș, Balotești, Moara Vlăsiei, Snagov, Ciolpani și Corbeanca, în intervalul 17:00 – 18:00. ANM a anunțat pentru aceste zone averse torențiale, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni, cu diametre între 1 și 2 centimetri.

O atenționare meteorologică a fost emisă și pentru județul Ialomița, unde au fost vizate localitățile Urziceni, Gârbovi, Manasia, Jilavele, Bărbulești, Armășești, Valea Măcrișului și Ciocârlia. Avertizarea a fost valabilă în intervalul 21 iulie, ora 16:20 – 17:20, iar fenomenele prognozate au inclus averse torențiale de 15-25 l/mp, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.

În județul Olt, meteorologii au emis avertizări Cod galben pentru mai multe localități. Prima atenționare a vizat zona Scornicești, Colonești, Poboru, Bărăști, Sârbii – Măgura, Optași-Măgura și Tătulești.

Pentru aceste localități au fost prognozate averse torențiale care pot acumula 15-25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 45-55 km/h și grindină de mici dimensiuni, cu diametre între 1 și 2 centimetri.

O altă avertizare pentru județul Olt a vizat localitățile Drăgănești-Olt, Mărunței, Izvoarele, Movileni, Crâmpoia, Stoicănești, Schitu, Tufeni, Șerbănești, Vâlcele, Coteana, Icoana, Ghimpețeni, Nicolae Titulescu și Văleni.

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat și o perioadă de vreme instabilă pentru municipiul București. În zilele următoare sunt prognozate înnorări temporar accentuate, în special seara și noaptea, când pot apărea averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Conform prognozei ANM pentru perioada 21 iulie, ora 10:00 – 22 iulie, ora 9:00, în Capitală cerul va fi variabil, cu intervale de instabilitate atmosferică. Cantitățile de apă estimate sunt de 15-25 l/mp, iar rafalele de vânt pot ajunge, în general, la 40-60 km/h.

Temperaturile vor scădea în zilele următoare. Dacă marți valorile maxime sunt estimate la 30-32 de grade, miercuri și joi acestea vor ajunge până la aproximativ 23 de grade. Temperaturile minime prognozate se vor situa între 16 și 18 grade.