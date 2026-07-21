Vijelii și grindină în Dolj: avertizarea meteo emisă de ANM. Primarul Craiovei, apel către cetățeni
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți seara, o avertizare imediată de Cod portocaliu pentru fenomene meteorologice severe în mai multe localități din județul Dolj. Printre zonele vizate se află și municipiul Craiova, unde sunt prognozate furtuni puternice, vijelii și căderi de grindină.
Schimbare bruscă a vremii în Craiova și localitățile apropiate. Avertizarea emisă de meteorologi
Potrivit meteorologilor, avertizarea este valabilă în intervalul 21:49 – 22:50. În această perioadă sunt așteptate averse torențiale, cantitățile de apă putând ajunge la 25…40 l/mp. Fenomenele asociate includ frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și apariția unei vijelii cu rafale cuprinse între 70 și 90 km/h.
De asemenea, specialiștii ANM au avertizat asupra posibilității producerii grindinei de dimensiuni medii, cu diametrul estimat între 2 și 4 centimetri. Fenomenele pot apărea rapid și pot afecta condițiile de circulație și activitățile desfășurate în aer liber.
Localitățile din Dolj vizate de avertizarea Cod portocaliu
Codul portocaliu emis de ANM este valabil pentru mai multe localități din județul Dolj. Lista zonelor afectate cuprinde municipiul Craiova și localitățile Șimnicu de Sus, Bucovăț, Pielești, Robănești, Mischii și Ghercești.
Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de cod galben și cod portocaliu pentru mai multe zone din țară, unde sunt prognozate perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale și intensificări ale vântului.
Cod galben de instabilitate atmosferică până miercuri dimineață
Prima avertizare Cod galben este valabilă în intervalul 21 iulie, ora 22:00 – 22 iulie, ora 09:00. Fenomenele vizate sunt instabilitatea atmosferică, aversele torențiale însemnate cantitativ și intensificările vântului.
Zonele afectate sunt Muntenia, sudul și estul Olteniei, sud-vestul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei, precum și local zonele montane din Carpații Meridionali și de Curbură.
O nouă avertizare Cod galben intră în vigoare începând cu 22 iulie, ora 09:00, și este valabilă până pe 23 iulie, ora 03:00. Aceasta vizează Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local Carpații Orientali și Meridionali.
În aceste regiuni sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de aproximativ 50…70 km/h. Pe arii restrânse poate cădea grindină de mici și posibil medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 3 centimetri.
Cantitățile de apă acumulate în intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore, pot ajunge la 20…30 l/mp, iar izolat pot depăși 40…50 l/mp.
Cod portocaliu pentru ploi abundente în mai multe județe
Meteorologii au emis și avertizări Cod portocaliu pentru fenomene meteorologice severe. În intervalul 22 iulie, ora 12:00 – 22 iulie, ora 22:00, sunt vizate județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila și estul județelor Ialomița și Călărași.
În aceste zone sunt prognozate averse torențiale importante cantitativ. Cantitățile de apă pot ajunge la 25…50 l/mp în intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore, iar pe arii restrânse pot depăși 70 l/mp.
O altă avertizare Cod portocaliu este valabilă în intervalul 22 iulie, ora 01:00 – 22 iulie, ora 09:00, pentru județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona montană a județului Buzău.
În aceste regiuni sunt așteptate averse torențiale cu acumulări importante de apă. Cantitățile de precipitații pot ajunge la 25…50 l/mp în intervale scurte, iar local pot depăși 60…70 l/mp.
Lia Olguța Vasilescu avertizează cetățenii Craiovei
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat oprirea circulației tramvaielor din cauza codului portocaliu de furtună, urmând să fie menținute doar cursele autobuzelor.
Ea le-a cerut locuitorilor să respecte indicațiile agenților de poliție locală și să evite zonele închise circulației. Potrivit edilului, sunt așteptate cantități de precipitații de peste 40 l/mp, iar echipele municipale se află deja pe teren pentru intervenții și sprijin. Pentru situații de urgență a fost pus la dispoziție numărul Telefonul Cetățeanului: 0251/984.
„Având în vedere codul portocaliu de furtună, s-a oprit circulația tramvaielor și vor circula doar autobuzele. Vă rog să respectați semnele agenților de la poliția locală și să evitați zonele care vor fi închise circulației. Ne așteptăm la peste 40 litri/mp. Pentru urgențe vă rog să sunați la telefonul cetățeanului 0251/984. Echipele noastre sunt deja în teren pentru a asigura sprijinul necesar”, a scris primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, pe contul său de socializare.
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