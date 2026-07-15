Romgaz a făcut pasul decisiv pentru Azomureș. Ce urmează înainte ca tranzacția să fie finalizată

Romgaz a transmis notificările oficiale privind preluarea combinatului Azomureș către Consiliul Concurenței și Comisia pentru Examinarea Investițiilor Directe (CEID), demers necesar pentru obținerea avizelor care permit finalizarea tranzacției.

Potrivit directorului general al Romgaz, Răzvan Popescu, notificările au fost înaintate celor două autorități responsabile, iar aprobările acestora sunt obligatorii pentru ca transferul de activitate să poată fi considerat finalizat, conform legislației în vigoare.

Decizia acționarilor Romgaz privind achiziția Azomureș, adoptată săptămâna trecută, a fost comunicată oficial celor două instituții, procedură prevăzută de lege înainte de încheierea tranzacției.

Răzvan Popescu a confirmat pentru Mediafax că notificările au fost depuse, aceasta fiind una dintre etapele procedurale care urmează hotărârii adoptate de acționari în data de 6 iulie.

La ședința din 6 iulie, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) Romgaz a aprobat cu 90,18% din voturile valabil exprimate acordul privind transferul de activitate dintre Romgaz, în calitate de cumpărător, și Azomureș, în calitate de vânzător.

Tot atunci, acționarii au mandatat directorul general, directorul general adjunct și directorul economic ai companiei să semneze toate documentele prevăzute în acordul de transfer sau orice alte acte necesare pentru finalizarea tranzacției. De asemenea, aceștia au fost împuterniciți să efectueze toate formalitățile considerate necesare pentru încheierea procesului de preluare.

Romgaz este cel mai mare producător de gaze naturale din România și administrează cel mai mare depozit de înmagazinare a gazelor din țară. Compania desfășoară activități și în producția și furnizarea de energie electrică.

Statul român deține controlul asupra companiei prin Ministerul Energiei, care are un pachet majoritar de 70,0071% din acțiuni. Romgaz este listată la Bursa de Valori București și asigură peste 52% din producția națională de gaze naturale.

Fondurile necesare achiziției combinatului Azomureș din Târgu Mureș vor fi asigurate din sursele proprii ale Romgaz. Potrivit documentelor transmise de conducerea executivă a companiei către Bursa de Valori București la 29 mai, după finalizarea negocierilor, prețul tranzacției este alcătuit din 46,459 milioane de euro.

La această sumă se adaugă cel mult 49,80 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 10 milioane de euro, reprezentând valoarea contabilă a consumabilelor și materiilor prime. De asemenea, contractul prevede și o sumă de cel mult 68,78 milioane de lei, aproximativ 13 milioane de euro, destinată acoperirii costurilor necesare menținerii activității dintre momentul semnării contractului și data finalizării tranzacției, potrivit bugetului stabilit prin documentele semnate între părți.

„Prețul tranzacției, în urma negocierilor, este format din: 46,459 milioane euro, la care se adaugă nu mai mult de 49,80 milioane lei (aprox. 10 milioane de euro), reprezentând valoarea contabilă a consumabilelor și materiilor prime, precum și nu mai mult de 68,78 milioane lei (aprox. 13 milioane de euro), reprezentând echivalentul costurilor necesare menținerii activității în perioada dintre semnarea Contractului și data finalizării tranzacției, conform bugetului prevăzut în Contract”, se arată în documentul transmis Bursei de Valori București.

Finalizarea tranzacției depinde de avizele emise de Consiliul Concurenței și de Comisia pentru Examinarea Investițiilor Directe (CEID), structură aflată sub autoritatea Cancelariei prim-ministrului.

Potrivit prevederilor Legii concurenței, Consiliul Concurenței poate răspunde în termen de 30 de zile de la primirea unei notificări complete, dacă stabilește că operațiunea de concentrare economică nu intră sub incidența legislației specifice.

Dacă tranzacția este analizată potrivit prevederilor legii, autoritatea are la dispoziție cel mult 45 de zile pentru emiterea unei decizii de neobiecțiune. Aceasta poate fi acordată atunci când nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea operațiunii cu un mediu concurențial normal sau atunci când eventualele îndoieli au fost eliminate prin angajamente asumate de părțile implicate și acceptate de Consiliul Concurenței.

Autoritatea poate impune, prin decizie, condiții și obligații care să asigure respectarea angajamentelor asumate pentru menținerea unui mediu concurențial normal.

Și Comisia pentru Examinarea Investițiilor Directe are un termen de până la 45 de zile pentru analiza notificării, după modificările recente privind organizarea și funcționarea acestei structuri.

Perioada de analiză a fost redusă de la 60 la 45 de zile, în urma procesului de reorganizare destinat eficientizării activității și alinierii regulilor naționale la normele europene privind securitatea economică.

Tot prin aceste modificări a fost schimbat și pragul valoric al investițiilor analizate de CEID. Comisia verifică în prezent tranzacțiile cu o valoare mai mare de 5 milioane de euro, comparativ cu fostul sistem aplicat de CEISD, unde erau supuse analizei investițiile notificate care depășeau pragul de 2 milioane de euro.