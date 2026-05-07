George Simion a transmis miercuri, printr-o postare publicată pe Facebook, că planul prezentat de AUR pentru repornirea combinatului începe să fie pus în aplicare.

”E oficial: Soluția AUR pentru salvarea Azomureș va fi implementată!

Azi suntem la Târgu Jiu pentru prezentarea soluției pentru CE Oltenia”, a scris liderul AUR pe pagina sa de Facebook.

Mesajul vine la scurt timp după ce Romgaz a confirmat acordul de principiu pentru preluarea activității operaționale a Azomureș prin transfer de afacere.

În luna aprilie, reprezentanții AUR au organizat la Târgu Mureș o prezentare publică a soluțiilor pentru repornirea Azomureș.

Atunci, George Simion a acuzat guvernarea că nu valorifică eficient resursele naturale ale României și că lipsa unei strategii industriale afectează direct producția internă.

Planul tehnic al partidului a fost prezentat de Petrișor Peiu, care a susținut că relansarea combinatului depinde în principal de folosirea gazului românesc în industria chimică.

„Din exploatarea gazului, cel mai puțin produci dacă exporți, cel mai mult produci dacă ai industrie chimică. (…) Marea urgență este repornirea. Noi nu trebuie să ne gândim cum să rezolvăm problema în 5 ani, cât vor dura negocierile, dacă se vor termina, ci cum rezolvăm problema ieri. Cum? În regim de procesare, în lohn. (…) Romgazul să vină să lase la poarta fabricii un miliard de metri cubi și să ia înapoi un milion și jumătate de tone de îngrășăminte. (…) Romgazul trebuie să asigure un miliard minim de metri cub pe gaz în fiecare an”, a declarat Petrișor Peiu.

Romgaz a transmis miercuri, printr-un comunicat publicat la Bursa de Valori București, că a ajuns la un acord de principiu cu reprezentanții Azomureș privind principalii termeni comerciali ai tranzacției.

Potrivit companiei, operațiunea vizează preluarea activității operaționale a combinatului chimic prin transfer de afacere.

„SNGN Romgaz SA informează acționarii și investitorii că, în urma negocierilor purtate cu reprezentanții S.C. Azomureș S.A., părțile au ajuns la un acord de principiu cu privire la principalii termeni comerciali ai tranzacției. Acesta are ca obiect preluarea de către Romgaz a activității operaționale Azomureș. Acesta de va face prin transfer de afacere (Transfer of a Going Concern). Acordul de principiu reflectă înțelegerea comercială la care au ajuns părțile asupra principalelor elemente ale tranzacției, inclusiv asupra structurii acesteia, a prețului și a mecanismelor comerciale aferente perioadei dintre semnarea contractului și finalizarea efectivă a tranzacției”, a transmis Romgaz.

Compania estimează că negocierile finale și obținerea avizului Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului vor fi finalizate până la sfârșitul lunii mai 2026.

Premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat tranzacția drept una dintre cele mai importante negocieri economice din ultimele luni.

Acesta a afirmat că preluarea Azomureș reprezintă un pas esențial pentru relansarea industriei românești de îngrășăminte și pentru valorificarea gazelor naturale din Marea Neagră în economia internă.

„Salvăm industria naţională de îngrăşăminte chimice. Una dintre negocierile importante din ultimele luni a vizat salvarea Azomureş, prin Romgaz. Este un pas important pentru a reporni industria de îngrăşăminte chimice din România, esenţială pentru agricultură şi pentru economia noastră”, a transmis Ilie Bolojan.

Premierul interimar a explicat că folosirea gazului românesc în producția internă de îngrășăminte poate reduce dependența de importuri și poate aduce mai multă stabilitate pentru agricultură.

„Valorificarea gazului din Marea Neagră în interesul economiei românești se poate face mai bine prin procesarea acestuia în industria națională, începând de anul viitor. Folosirea lui în producția internă de îngrășăminte pentru agricultură înseamnă mai multă independență economică, prețuri mai stabile pentru fermieri și, foarte important, salvarea și protejarea locurilor de muncă din centrul țării”, a mai afirmat șeful Executivului.

Combinatul Azomureș este cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România și unul dintre cei mai mari consumatori industriali de gaze naturale.

În ultimii ani, activitatea platformei a fost afectată de creșterea puternică a prețurilor la energie și gaze, ceea ce a dus la oprirea temporară a producției și reducerea activității industriale.

Relansarea combinatului este considerată importantă pentru:

reducerea importurilor de îngrășăminte;

susținerea fermierilor români;

folosirea gazului românesc în industrie;

protejarea locurilor de muncă;

relansarea industriei chimice.

Ce presupune acordul pentru preluarea Azomureș

Element Detalii Companie implicată Romgaz Obiectiv Preluarea activității operaționale Azomureș Tip tranzacție Transfer de afacere Miza economică Relansarea producției de îngrășăminte Resursă utilizată Gaz românesc din Marea Neagră Beneficii estimate Reducerea importurilor și susținerea agriculturii Termen estimat pentru finalizarea negocierilor Finalul lunii mai 2026

Anunțul privind acordul dintre Romgaz și Azomureș a generat și dispute politice.

Pe lângă George Simion și AUR, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a susținut că negocierile pentru preluarea combinatului au fost începute în perioada în care conducea ministerul.

Acesta a afirmat că proiectul a fost construit împreună cu conducerea Romgaz și că important este rezultatul economic pentru România, indiferent cine își asumă public meritul pentru tranzacție.

În paralel, Guvernul și reprezentanții Romgaz prezintă proiectul drept unul strategic pentru industria românească și pentru valorificarea superioară a gazelor naturale extrase din Marea Neagră.