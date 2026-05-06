Romgaz a informat acționarii și investitorii printr-un comunicat transmis Bursei de Valori București (BVB), precizând că, în urma negocierilor, părțile au ajuns la un acord de principiu privind principalii termeni comerciali ai tranzacției. Aceasta vizează preluarea activității operaționale Azomureș de către Romgaz.

Romgaz este o companie controlată de statul român, prin Ministerul Energiei, care deține 70,0071% din acțiuni. Compania este listată la Bursa de Valori București și deține o cotă de peste 52% din producția națională de gaze naturale.

Potrivit comunicatului semnat de directorul general Răzvan Popescu, directorul general adjunct Aristotel Marius Jude și directorul economic Gabriela Trâmbițaș, acordul de principiu reflectă înțelegerea dintre părți asupra elementelor esențiale ale tranzacției. Acestea includ structura operațiunii, prețul și mecanismele comerciale aplicabile în perioada dintre semnarea contractului și finalizarea tranzacției.

„Acordul de principiu reflectă înțelegerea comercială la care au ajuns părțile asupra principalelor elemente ale tranzacției, inclusiv asupra structurii acesteia, a prețului și a mecanismelor comerciale aferente perioadei dintre semnarea contractului și finalizarea efectivă a tranzacției. Părțile vor continua demersurile necesare pentru finalizarea negocierilor în vederea semnării unui contract aferent tranzacției, pe baza termenilor agreați în principiu”, este scris într-un comunicat semnat de directorul general, Răzvan Popescu, directorul general adjunct, Aristotel Marius Jude, și directorul economic, Gabriela Trâmbițaș.

„Romgaz estimează că finalizarea negocierilor și obținerea avizului Consiliului de Administrație Romgaz pentru semnarea contractului aferent tranzacției vor avea loc cel mai târziu până la finalul lunii mai 2026”, a informat compania.

Discuțiile dintre cele două părți au avut un parcurs sinuos. La jumătatea lunii ianuarie, negocierile ajunseseră într-un punct de blocaj, după ce conducerea Romgaz a transmis că o informare publică a Azomureș privind lipsa unei oferte angajante nu va influența decizia privind prețul tranzacției.

Achiziția combinatului chimic reprezintă una dintre investițiile strategice ale Romgaz în cadrul procesului de diversificare a activității. Compania a semnat în iulie 2025 un contract de consultanță pentru susținerea acestui obiectiv. Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice și unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din România, face parte din grupul elvețian Ameropa din 2012.

Platforma industrială din Târgu Mureș se întinde pe o suprafață de 100 de hectare și include instalații pentru producerea de îngrășăminte destinate agriculturii, precum NPK, azotat de amoniu, nitrocalcar și uree granulată, dar și produse industriale precum melamină, uree tehnică, apă amoniacală și acid azotic.

„Una dintre negocierile importante din ultimele luni a vizat salvarea Azomureș, prin Romgaz. Este un pas important pentru a reporni industria de îngrășăminte chimice din România, esențială pentru agricultură și pentru economia noastră. Valorificarea gazului din Marea Neagră în interesul economiei românești se poate face mai bine prin procesarea acestuia în industria națională, începând de anul viitor. Folosirea lui în producția internă de îngrășăminte pentru agricultură înseamnă mai multă independență economică, prețuri mai stabile pentru fermieri și, foarte important, salvarea și protejarea locurilor de muncă din centrul țării. Acordul de principiu dintre Romgaz și Azomureș înseamnă menținerea în funcțiune a celei mai mari capacități industriale din acest domeniu. Preluarea efectivă se va face în următoarele 3-4 luni, după obținerea tuturor aprobărilor”, a scris Bolojan pe Facebook.

„Pentru Guvernul României, valorificarea superioară a gazului din Marea Neagră, prin procesarea acestuia în industriile naționale, a fost o prioritate în aceste luni. P.S.: Se cuvine să mulțumesc conducerii Romgaz pentru derularea, în mod profesionist, a acestor negocieri. Așa cum am spus și în postarea de mulțumire, cei doi directori se numără printre oamenii serioși pe care i-am cunoscut în aceste 10 luni. Dacă am avea astfel de conduceri în mai multe companii de stat, lucrurile ar merge mai bine”, a conchis el.

