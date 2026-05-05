Creștere în sectorul bancar 2026. Raiffeisen Bank România a încheiat primul trimestru din 2026 cu o evoluție puternic pozitivă, confirmând consolidarea poziției pe piața bancară locală. Banca înregistrează creșteri semnificative atât în zona de retail, cât și pe segmentul corporate, susținute de digitalizare, extinderea portofoliului de credite și creșterea apetitului pentru investiții.

Indicator Valoare T1 2026 Evoluție față de T1 2025 Observații Clienți persoane fizice noi — +50% Creștere semnificativă a bazei de clienți retail Înrolări 100% digitale — +56% Adoptare accelerată a canalelor digitale Total clienți activi peste 2,36 milioane — Bază totală consolidată la nivel național

Performanța financiară rămâne robustă:

Active totale: ~90 miliarde RON (+6% anual)

Profit net: 367 milioane RON

Depozite clienți: 68 miliarde RON

Economii populație: +10%

Conturi de economii: +24%

Creșterea economisirii indică un nivel ridicat de încredere în stabilitatea instituției financiare.

Portofoliul de credite a continuat să se extindă accelerat:

Credite totale: peste 50 miliarde RON (+15% anual)

Credite persoane fizice: +12% (peste 21 miliarde RON)

Credite negarantate: +17%

Credite companii: +17% (aprox. 29 miliarde RON)

Evoluția confirmă o cerere ridicată atât din partea populației, cât și a mediului de afaceri, în special în segmentul corporate.

Segmentul de investiții continuă să se extindă:

+47% active nete administrate prin Raiffeisen Asset Management

+16% creștere pe produse de investiții, pensii și asigurări

peste 100.000 utilizatori în programul „Start în investiții”

Creșterea confirmă maturizarea pieței și interesul tot mai mare pentru planificare financiară pe termen lung.

Inițiativă / Indicator Evoluție / Status Impact principal Utilizatori plăți prin wallet +38% Creșterea adoptării plăților mobile rapide și sigure Integrare API cu Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Implementată Verificare rapidă și sigură a identității clienților Onboarding digital cu carte electronică de identitate 100% digital Deschidere și actualizare conturi fără prezență în agenție Actualizări aplicația Smart Mobile UI modernizat, securitate, notificări, call-center autentificat Experiență îmbunătățită, navigare mai intuitivă și siguranță crescută

Raiffeisen Bank România își consolidează rolul pe piața de capital:

relansarea serviciilor de brokeraj (BVB și piețe internaționale)

plan pentru platformă digitală de tranzacționare în aplicația mobilă

emisiune euroobligațiuni de 500 milioane euro (benchmark)

interes ridicat din partea investitorilor internaționali

Emisiunea a atras peste 180 de investitori instituționali și a fost una dintre cele mai competitive din regiune.

Banca își consolidează ecosistemul pentru IMM-uri și corporații prin:

programul MoonShotX (extins în 2026)

inițiativele MagicMoon și PinkMoon

comunitatea GatadeBusiness pentru antreprenori

Aceste programe sprijină internaționalizarea companiilor românești și accesul la finanțare și know-how.

Segmentul premium și leasing înregistrează evoluții pozitive:

+23% creștere portofoliu Raiffeisen Leasing

peste 51 milioane euro subscrieri în produse structurate

recunoaștere internațională în private banking

Grupul bancar italian UniCredit SpA a raportat în primul trimestru din 2026 un rezultat financiar peste estimările pieței, marcând cel mai ridicat profit trimestrial din istoria sa și confirmând o strategie agresivă de expansiune pe piața bancară europeană, în special în Germania.

UniCredit a înregistrat în T1 2026:

profit net: 3,2 miliarde euro (+16% anual)

estimare analiști: 2,7 miliarde euro

venituri: 6,9 miliarde euro (+5% anual)

Rezultatele au fost susținute de creșterea veniturilor din investiții și de strategia de fuziuni și achiziții, care a compensat impactul negativ al scăderii ratelor dobânzilor.

Creșterea veniturilor a fost alimentată în special de:

triplarea dividendelor din investiții financiare

portofoliu extins de participații în instituții financiare europene

strategie activă de consolidare prin achiziții minoritare

Banca italiană a adoptat în ultimii ani o strategie de expansiune prin participații, fără a finaliza încă o fuziune majoră, în ciuda mai multor tentative.

În paralel cu rezultatele financiare, UniCredit a lansat o ofertă de aproximativ 35 miliarde euro pentru preluarea unei participații semnificative în Commerzbank AG, vizând depășirea pragului de 30% din capital.

Această mișcare ar permite, conform reglementărilor germane, o creștere ulterioară a participației prin achiziții de pe piața liberă.

Totuși, tranzacția se confruntă cu opoziție puternică:

Commerzbank respinge oferta

Guvernul german sprijină menținerea independenței băncii

statul german deține aproximativ 12% din bancă

CEO-ul UniCredit, Andrea Orcel, a subliniat că:

prezența UniCredit ca acționar a determinat deja schimbări interne în Commerzbank

banca nu urmărește controlul complet

obiectivul este menținerea unei participații sub pragul de control, dar peste 30%

Orcel a descris strategia ca fiind una de influență și eficientizare, nu de preluare totală.

Sub conducerea lui Orcel, UniCredit a acumulat participații în mai multe instituții financiare europene, inclusiv:

Commerzbank (Germania)

Alpha Bank (Grecia)

Generali (Italia, sector asigurări)

Această abordare reflectă o strategie de consolidare regională fără fuziuni directe finalizate până în prezent.

Indicator Valoare Evoluție / Context Țintă profit net 2026 ≥ 11 miliarde € Revizuit în creștere Estimare anterioară ~11 miliarde € Formulare „aproximativ” Direcție strategică Creștere și consolidare Susținută de rezultate peste așteptări