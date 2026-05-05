Creștere în sectorul bancar 2026. Raiffeisen Bank România raportează creștere accelerată în T1 2026
Creștere în sectorul bancar 2026. Raiffeisen Bank România a încheiat primul trimestru din 2026 cu o evoluție puternic pozitivă, confirmând consolidarea poziției pe piața bancară locală. Banca înregistrează creșteri semnificative atât în zona de retail, cât și pe segmentul corporate, susținute de digitalizare, extinderea portofoliului de credite și creșterea apetitului pentru investiții.
|Indicator
|Valoare T1 2026
|Evoluție față de T1 2025
|Observații
|Clienți persoane fizice noi
|—
|+50%
|Creștere semnificativă a bazei de clienți retail
|Înrolări 100% digitale
|—
|+56%
|Adoptare accelerată a canalelor digitale
|Total clienți activi
|peste 2,36 milioane
|—
|Bază totală consolidată la nivel național
Performanța financiară rămâne robustă:
- Active totale: ~90 miliarde RON (+6% anual)
- Profit net: 367 milioane RON
- Depozite clienți: 68 miliarde RON
- Economii populație: +10%
- Conturi de economii: +24%
Creșterea economisirii indică un nivel ridicat de încredere în stabilitatea instituției financiare.
Creditarea – motorul principal de creștere
Portofoliul de credite a continuat să se extindă accelerat:
- Credite totale: peste 50 miliarde RON (+15% anual)
- Credite persoane fizice: +12% (peste 21 miliarde RON)
- Credite negarantate: +17%
- Credite companii: +17% (aprox. 29 miliarde RON)
Evoluția confirmă o cerere ridicată atât din partea populației, cât și a mediului de afaceri, în special în segmentul corporate.
Segmentul de investiții continuă să se extindă:
- +47% active nete administrate prin Raiffeisen Asset Management
- +16% creștere pe produse de investiții, pensii și asigurări
- peste 100.000 utilizatori în programul „Start în investiții”
Creșterea confirmă maturizarea pieței și interesul tot mai mare pentru planificare financiară pe termen lung.
|Inițiativă / Indicator
|Evoluție / Status
|Impact principal
|Utilizatori plăți prin wallet
|+38%
|Creșterea adoptării plăților mobile rapide și sigure
|Integrare API cu Direcția Generală de Evidență a Persoanelor
|Implementată
|Verificare rapidă și sigură a identității clienților
|Onboarding digital cu carte electronică de identitate
|100% digital
|Deschidere și actualizare conturi fără prezență în agenție
|Actualizări aplicația Smart Mobile
|UI modernizat, securitate, notificări, call-center autentificat
|Experiență îmbunătățită, navigare mai intuitivă și siguranță crescută
Expansiune în investiții și piețe de capital
Raiffeisen Bank România își consolidează rolul pe piața de capital:
- relansarea serviciilor de brokeraj (BVB și piețe internaționale)
- plan pentru platformă digitală de tranzacționare în aplicația mobilă
- emisiune euroobligațiuni de 500 milioane euro (benchmark)
- interes ridicat din partea investitorilor internaționali
Emisiunea a atras peste 180 de investitori instituționali și a fost una dintre cele mai competitive din regiune.
Banca își consolidează ecosistemul pentru IMM-uri și corporații prin:
- programul MoonShotX (extins în 2026)
- inițiativele MagicMoon și PinkMoon
- comunitatea GatadeBusiness pentru antreprenori
Aceste programe sprijină internaționalizarea companiilor românești și accesul la finanțare și know-how.
Segmentul premium și leasing înregistrează evoluții pozitive:
- +23% creștere portofoliu Raiffeisen Leasing
- peste 51 milioane euro subscrieri în produse structurate
- recunoaștere internațională în private banking
UniCredit depășește așteptările și accelerează ofensiva de fuziuni
Grupul bancar italian UniCredit SpA a raportat în primul trimestru din 2026 un rezultat financiar peste estimările pieței, marcând cel mai ridicat profit trimestrial din istoria sa și confirmând o strategie agresivă de expansiune pe piața bancară europeană, în special în Germania.
UniCredit a înregistrat în T1 2026:
- profit net: 3,2 miliarde euro (+16% anual)
- estimare analiști: 2,7 miliarde euro
- venituri: 6,9 miliarde euro (+5% anual)
Rezultatele au fost susținute de creșterea veniturilor din investiții și de strategia de fuziuni și achiziții, care a compensat impactul negativ al scăderii ratelor dobânzilor.
Creșterea veniturilor a fost alimentată în special de:
- triplarea dividendelor din investiții financiare
- portofoliu extins de participații în instituții financiare europene
- strategie activă de consolidare prin achiziții minoritare
Banca italiană a adoptat în ultimii ani o strategie de expansiune prin participații, fără a finaliza încă o fuziune majoră, în ciuda mai multor tentative.
Oferta de 35 miliarde euro pentru Commerzbank
În paralel cu rezultatele financiare, UniCredit a lansat o ofertă de aproximativ 35 miliarde euro pentru preluarea unei participații semnificative în Commerzbank AG, vizând depășirea pragului de 30% din capital.
Această mișcare ar permite, conform reglementărilor germane, o creștere ulterioară a participației prin achiziții de pe piața liberă.
Totuși, tranzacția se confruntă cu opoziție puternică:
- Commerzbank respinge oferta
- Guvernul german sprijină menținerea independenței băncii
- statul german deține aproximativ 12% din bancă
CEO-ul UniCredit, Andrea Orcel, a subliniat că:
- prezența UniCredit ca acționar a determinat deja schimbări interne în Commerzbank
- banca nu urmărește controlul complet
- obiectivul este menținerea unei participații sub pragul de control, dar peste 30%
Orcel a descris strategia ca fiind una de influență și eficientizare, nu de preluare totală.
Sub conducerea lui Orcel, UniCredit a acumulat participații în mai multe instituții financiare europene, inclusiv:
- Commerzbank (Germania)
- Alpha Bank (Grecia)
- Generali (Italia, sector asigurări)
Această abordare reflectă o strategie de consolidare regională fără fuziuni directe finalizate până în prezent.
Ținte financiare actualizate UniCredit
|Indicator
|Valoare
|Evoluție / Context
|Țintă profit net 2026
|≥ 11 miliarde €
|Revizuit în creștere
|Estimare anterioară
|~11 miliarde €
|Formulare „aproximativ”
|Direcție strategică
|Creștere și consolidare
|Susținută de rezultate peste așteptări
Impact potențial al integrării cu Commerzbank (2030)
|Indicator
|Estimare 2030
|Interpretare
|Profit net combinat
|~21 miliarde €
|Entitate bancară de anvergură europeană
|Venituri totale
|~45 miliarde €
|Scală extinsă pe piețele cheie europene
|Costuri operaționale
|< 14,5 miliarde €
|Eficiență operațională ridicată
