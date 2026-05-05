Bursa de Valori București a reacționat negativ la turbulențele politice generate de adoptarea moțiunii de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan, investitorii trimițând rapid piața în teritoriu negativ.

Toți indicii importanți de la Bursa de Valori București au înregistrat scăderi, semnalând o deteriorare a sentimentului din piață și o creștere a incertitudinii în rândul participanților la tranzacționare.

Indicele principal BET index a coborât cu 0,62%, în timp ce segmentul companiilor financiare (BET-FI) și piața Aero au înregistrat scăderi mai accentuate, de peste 1%, respectiv 1,5%.

Evoluția negativă reflectă incertitudinea politică apărută după căderea Executivului, care a temperat optimismul investitorilor pe anumite acțiuni.

În contrast, acțiunile principalelor companii de stat listate la Bursa de Valori București au evoluat pe creștere. Romgaz a urcat cu 0,82%, atingând un maxim de 12,38 lei, iar Hidroelectrica și Transgaz au consemnat, de asemenea, creșteri ușoare.

Investitorii par să ajusteze rapid portofoliile la noul context politic, piața reacționând cu volatilitate crescută, în special în sectorul energetic.

În afara marilor producători de energie controlați de stat, restul pieței de la Bursa de Valori București a înregistrat scăderi semnificative pe segmentul blue-chip.

Banca Transilvania, liderul de lichiditate, a pierdut 1,04% din valoare, în timp ce OMV Petrom a coborât la 0,9990 lei pe acțiune. De asemenea, BRD – Groupe Société Générale și Digi Communications au înregistrat scăderi de 1,04%, respectiv 2,25%.

Corecții mai puternice se observă în cazul companiilor antreprenoriale precum TeraPlast și Cris-Tim, semn că incertitudinea politică pune presiune pe capitalul privat.

Banca Națională a României a anunțat marți un curs de 5,2180 lei pentru un euro, moneda europeană depășind pragul psihologic de 5,2 lei și marcând al treilea record negativ consecutiv. Deprecierea a avut loc în ziua votului pentru moțiunea de cenzură depusă de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor.

În același timp, indicii ROBOR la 3 și 6 luni au rămas stabili la 5,86%, respectiv 5,94%, în timp ce ratele overnight au înregistrat scăderi ușoare. De asemenea, cel mai recent IRCC publicat de BNR pentru trimestrul IV din 2025 s-a menținut la 5,58%, fiind indicatorul de referință pentru majoritatea creditelor în lei ale populației.