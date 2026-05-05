Elena Udrea afirmă că rezultatul votului din Parlament, care a dus la demiterea Guvernului Bolojan, reprezintă un semnal puternic privind percepția asupra politicilor publice promovate de Executiv.

Fostul ministru compară scorul obținut de moțiunea actuală cu precedentul reprezentat de guvernarea condusă de Emil Boc, în perioada administrației Traian Băsescu, subliniind diferența de amploare.

Aceasta susține că votul parlamentarilor a vizat în principal conducerea executivului și direcția politică imprimată de premier, mai mult decât activitatea individuală a miniștrilor din cabinet.

Elena Udrea aduce în discuție scenariile politice care ar putea urma după demiterea guvernului, insistând asupra necesității respectării deciziilor interne ale partidelor.

Fostul ministru evocă posibilitatea ca Partidul Național Liberal să intre în opoziție, în locul unei eventuale alianțe guvernamentale, și critică tendința partidelor de a reveni la guvernare în pofida declarațiilor anterioare.

„Acum ar trebui ca toate partidele să fie serioase și să se țină de deciziile luate prin vot în structurile lor! Cum ar fi ca PNL să intre în opoziție, decât să facă guvern cu PSD! Dar cum interesul de a fi la guvernare, adică la resursele publice, este singurul care contează pentru politicieni, o să vedem cum toți găsesc pretexte prin care explică de ce “sunt obligați” să treaca peste deciziile luate și, “ pentru binele țării”, “ pentru binele oamenilor”, sa faca orice ca să ajungă la guvernare din nou!”, a transmis Elena Udrea.

În același context, aceasta subliniază că, într-un sistem democratic, formarea guvernului ar trebui să reflecte rezultatele electorale și voința exprimată de cetățeni.

„Cum cineva trebuie totuși să guverneze, democratic este să se decidă conform rezultatelor din alegeri, ca de aceea sunt chemați cetățenii să spună cine ar vrea să îi conducă. Ce ziceți? Vor face partidele orice ca să ajungă iar la resurse sau vor acționa conform principiilor pe care le afirmă public?”, a adăugat Elena Udrea.

Moțiunea de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor a fost adoptată cu un număr record de voturi, marcând o decizie parlamentară fără precedent în ultimii ani.

În total, au fost înregistrate 288 de voturi: 281 „pentru”, 4 „împotrivă” și 3 voturi anulate, ceea ce confirmă o majoritate covârșitoare în favoarea demiterii Cabinetului condus de Ilie Bolojan.

Rezultatul reprezintă cea mai clară exprimare a voinței Parlamentului într-un vot de acest tip, consolidând caracterul istoric al momentului politic.

Adoptarea moțiunii determină, conform procedurilor constituționale, căderea Guvernului și deschiderea negocierilor pentru formarea unei noi majorități parlamentare.