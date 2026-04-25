Cum arată Eva, fiica Elenei Udrea, la doar 8 ani? Elena Udrea a transmis, în mai multe postări recente pe Facebook, mesaje despre viața de familie, sărbători religioase și momente petrecute alături de fiica sa, stârnind numeroase reacții în mediul online.

Într-o postare publicată sâmbătă, 25 aprilie 2026, fostul politician a relatat că a petrecut o zi liniștită la țară, în Corbeanca, alături de fiica sa Eva. Ea a descris activități simple din natură, precizând că fetița i-a oferit un buchet de păpădii, a strâns gunoaie de pe lac, a alergat după fluturi și a adunat melci din iarbă. Mesajul a fost însoțit de fotografii în care copilul apare îmbrăcat în alb, cu părul desfăcut, în ipostaze relaxate în mijlocul naturii.

„Viața la țară…😄 Eva mi-a făcut un buchet din păpădii, a strâns gunoaie de pe lac, a alergat după fluturi și a adunat melci din iarbă. O sâmbătă frumoasă și liniștită, în Corbeanca”, a scris Udrea.

Postarea a generat numeroase comentarii din partea utilizatorilor, mulți transmițând mesaje de susținere și urări de sănătate și fericire pentru familie. Unii internauți au lăudat relația dintre mamă și fiică și au exprimat dorința ca acestea să rămână mereu împreună.

„Multa sănătate si putere de munca! Elena Udrea, premier!Cea mai buna profesional si de caracter d-na! Ce mă bucur când văd cât de fericite sunteți împreună, mamă și fiică! Să vă ajute Dumnezeu să nu vă mai despartă nimeni, niciodată! / Să fiți sănătoși cu toții, fericiți și nedespărțiți!”, au scris românii în secțiunea de comentarii.

Cu două săptămâni înainte, de Paștele Ortodox, pe 12 aprilie 2026, Elena Udrea a publicat un mesaj cu tentă religioasă și reflexivă, în care a vorbit despre semnificația sărbătorii. Aceasta a subliniat că, în agitația pregătirilor tradiționale, oamenii tind să uite esența Paștelui — iubirea, iertarea, liniștea și importanța familiei. Ea a transmis ideea că sărbătoarea ar trebui să fie un prilej de apropiere între oameni și de reamintire a valorilor spirituale, încheind mesajul cu urări specifice sărbătorii și referiri la Înviere.

„În graba după miel, ouă înroșite, cozonaci, mesaje standard date forward pe telefon, uităm să ne amintim ce înseamnă cu adevărat Pastele: iubire, iertare, liniste, familie, oameni care rămân.

Poate anul ăsta nu ai totul aranjat perfect.

Dar poți avea ceva mai important:

pe cei care contează cu adevărat, lângă tine.

“Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu.”

Oare la Înviere, lăsăm să învie în noi cuvintele lui Hristos?

Câtă iubire mai avem, unii pentru ceilalți? Ce lăsăm să ne cuprindă? Orgoliul sau iertarea?

Graba sau prezența? Indiferența sau compasiunea?

Paștele nu vine să ne impresioneze.

Vine să ne trezească. Fă-l să conteze!

Paste luminat și binecuvântat!

Hristos a Înviat!”, a scris Udrea.

Și această postare a generat reacții în rândul publicului, mulți utilizatori lăsând mesaje religioase și urări de sărbători, în timp ce alții au felicitat-o pentru modul în care își exprimă credința și pentru apropierea de familie.

„Azi zic(scriu) așa: Doamne! Îți mulțumim pentru această zi plină de lumină și pentru pacea pe care o aduci în sufletele noastre. Iartă-ne greșelile, știute și neștiute, și curăță-ne inimile de tot ce este apăsător. Dă-ne liniște, credință și puterea de a merge mai departe cu nădejde ! Hristos a înviat ! Adevărat a Înviat! Paste luminat și binecuvantat alături de îngerul ce vi la dăruit Bunul Dumnezeu, de omul ce a fost lângă dvs în perioada cea mai grea și de familie. Adevărat a inviat! Sărbători binecuvântate cu pace și iubire !”, au scris românii în secțiunea de comentarii.

Cu o zi înainte de Paște, în Săptămâna Patimilor, fostul ministru a publicat o fotografie cu fiica sa la terasă, imagine care a atras de asemenea numeroase comentarii. O parte dintre internauți au apreciat aspectul copilului și au transmis urări de bine familiei, în timp ce alții au criticat expunerea publică a minorei, considerând că aceasta ar trebui să aibă o copilărie mai discretă și mai protejată.