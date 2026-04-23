În mesajul publicat pe Facebook, Elena Udrea a scris că unii actori politici din România s-au bucurat de înfrângerea lui Viktor Orban la alegerile din Ungaria, în fața lui Peter Magyar, pe care l-a descris drept „preferatului celor de la Bruxelles”.

Udrea a afirmat că, în acest context, nu mai există obstacole pentru alocarea a 90 de miliarde de euro, susținând că populația este chemată să suporte aceste costuri. Totodată, ea a făcut referire la Șantierul Naval din Mangalia, sugerând ironic scenariul în care un investitor ucrainean ar putea interveni pentru a-l salva.

„Înțeleg de ce unii de la noi s-au bucurat ca Viktor Orban a pierdut alegerile din Ungaria în favoarea preferatului celor de la Bruxelles, Peter Magyar! Acum nu ne mai împiedica nimeni să dăm 90 de miliarde Ucrainei! Hai, goliți-vă buzunarele ca e liber la cotizat! Așteptăm un oligarh ucrainean să ne salveze și Șantierul Naval din Mangalia!”, a scris ea pe Facebook.

Mesajul a fost publicat după ce împrumutul acordat de Uniunea Europeană pentru Ucraina a fost aprobat, în urma ridicării veto-ului exprimat anterior de Ungaria.

Uniunea Europeană a aprobat împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, în contextul reluării fluxului de petrol rusesc printr-o conductă către Ungaria și Slovacia, conform BBC.

Autoritățile ucrainene au anunțat miercuri că au repornit pomparea petrolului rusesc prin infrastructura care traversează Ungaria și Slovacia, punând astfel capăt unui blocaj care a durat mai multe luni în legătură cu finanțarea europeană destinată Kievului.

La scurt timp după acest anunț, ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene reuniți la Bruxelles au acordat o aprobare preliminară pentru împrumut, alături de un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Decizia finală este așteptată joi, potrivit surselor citate de BBC.

Deși sprijinul financiar fusese convenit încă din decembrie anul trecut, procesul a fost blocat în februarie de premierul Ungariei, Viktor Orbán, după ce Ucraina a raportat întreruperi ale livrărilor cauzate de avarii produse în urma unui atac rusesc.

În paralel, surse guvernamentale și din sectorul energetic ucrainean au informat oficialii din Ungaria și Slovacia că livrările de petrol au fost reluate, la scurt timp după începerea discuțiilor la nivelul Uniunii Europene privind aprobarea împrumutului.

Ciprul, care deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, a anunțat lansarea unei proceduri menite să ducă la un acord între cele 27 de state membre și să permită deblocarea primelor plăți din împrumutul acordat Ucrainei, aflat în prezent în impas din cauza opoziției Ungariei.

Budapesta și-a exprimat acordul pentru inițierea acestei proceduri, care urmează să fie finalizată joi, însă a menținut condiții clare pentru un acord definitiv. Mai exact, Ungaria a legat deblocarea completă a finanțării de reluarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba, care traversează teritoriul Ucrainei.

După ce Kievul a anunțat repararea și repunerea în funcțiune a acestei conducte, care asigură livrări de petrol către mai multe state din Europa Centrală, Ungaria a acceptat deblocarea pachetului financiar european de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, sub forma unui împrumut. Acesta urmează să fie rambursat de Kiev doar în cazul în care Rusia va plăti „reparații de război”, iar în lipsa acestora, costurile ar urma să fie acoperite de statele membre UE, cu excepția Ungariei, Republicii Cehe și Slovaciei, care au refuzat să participe la mecanismul de garantare.

În același context, premierul ungar Viktor Orbán, aflat la final de mandat după 16 ani la conducere, a decis ridicarea veto-ului asupra celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei.