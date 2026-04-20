Susținători ai Partidului Tisza, condus de Peter Magyar, considerat viitor premier al Ungariei, au anunțat înființarea unei noi asociații în Transilvania, cu obiective declarate legate de transparență și coeziune comunitară. Inițiativa, lansată de organizația Erdélyi Kossuth Tisza Sziget, a stat la baza constituirii Asociației „Schimbarea pentru Transilvania” (Változás Erdélyért), care își propune să monitorizeze modul în care sunt utilizate subvențiile acordate de Guvernul de la Budapesta comunității maghiare din Transilvania și să contribuie la consolidarea unei comunități „fără granițe”, fără a avea caracter politic, potrivit unuia dintre fondatori, István Kátai.

Acesta a afirmat, într-o postare pe rețelele sociale, că pe 12 aprilie peste 3 milioane de persoane ar fi oferit un mandat Partidului Tisza, considerând acest fapt un semnal clar al dorinței de schimbare. El a prezentat asociația ca parte a acestei dinamici și a precizat, conform relatărilor din presa maghiară, inclusiv nepszava.hu, că scopul organizației este creșterea transparenței și echității în utilizarea fondurilor destinate maghiarilor din Transilvania, precum și promovarea unei comunități unite, dincolo de granițe, fără a deveni o structură politică.

István Kátai a mai susținut că mulți maghiari din Transilvania nu s-ar fi exprimat public din cauza fricii și că realitatea ar fi adesea prezentată distorsionat, în sensul că întreaga comunitate ar fi percepută ca susținând o singură tabără politică. El a afirmat că a primit peste 2.000 de mesaje de la persoane interesate să adere la această inițiativă și că au existat campanii de discreditare împotriva celor care s-au opus sistemului. Totodată, el a considerat inacceptabilă ideea că cineva ar putea vorbi în numele tuturor maghiarilor din Transilvania, în condițiile în care opiniile din comunitate sunt diverse.

Fondatorul asociației a mai arătat că, în viziunea inițiatorilor, deciziile nu ar trebui luate de cercuri restrânse, ci ar trebui să implice comunitățile locale, pe baza problemelor reale, prin dialog. Scopul declarat al Asociației „Schimbarea pentru Transilvania” este de a sprijini cooperarea, reluarea dialogului și reducerea diviziunilor din interiorul comunității maghiare și dincolo de aceasta. În acest context, s-a anunțat organizarea Taberei de Dialog Comunitar la Băile Homorod, în perioada 28 iulie – 1 august 2026.

Printre persoanele care ar susține inițiativa se numără și fostul primar al municipiului Odorheiu Secuiesc, Árpád Gálfi, precum și alți participanți din Ungaria continentală, Ținutul Secuiesc, Canada și Franța, potrivit surselor.

„Mulți oameni din Transilvania nu s-au ridicat din cauza fricii, iar chiar și astăzi realitatea este distorsionată atunci când se afirmă că maghiarii din Transilvania susțin în mod uniform o singură tabără politică. În ultima perioadă, am primit peste 2.000 de mesaje de la persoane care ar dori să se alăture mișcării și am experimentat pe propria piele campaniile de defăimare lansate împotriva celor care s-au opus sistemului. Este inacceptabil ca cineva să vorbească în numele tuturor maghiarilor din Transilvania, în timp ce sute de mii gândesc altfel”, a subliniat Kátai.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Ungaria ar trebui să accelereze implementarea reformelor, în contextul victoriei opoziției la recentele alegeri parlamentare, subliniind că progresele în acest sens sunt considerate esențiale pentru deblocarea fondurilor europene înghețate, în valoare de miliarde de euro.

Ea a afirmat, în cadrul unui eveniment organizat duminică cu ocazia aniversării a 80 de ani de la apariția publicației germane *Die Zeit*, că Budapesta riscă să piardă aproximativ 6,5 miliarde de euro din fondurile UE pentru redresare post-pandemie dacă nu îndeplinește condițiile stabilite până la sfârșitul lunii august. Von der Leyen a subliniat că presiunea timpului este „enormă” și a menționat că, cu două zile înainte, a fost trimisă în Ungaria o echipă de înalți funcționari ai Comisiei Europene, cu scopul de a colabora cu reprezentanții echipei câștigătoare a alegerilor, condusă de Peter Magyar, pentru implementarea reformelor și investițiilor necesare. Fondurile ar fi fost înghețate pe fondul preocupărilor legate de respectarea statului de drept în Ungaria, în timpul mandatului premierului Viktor Orbán.

Întrebată dacă Uniunea Europeană ar fi trebuit să adopte o poziție mai dură față de Budapesta, președinta Comisiei Europene a răspuns că instituțiile europene au acționat deja „extrem de strict”, prin blocarea unui total de 17 miliarde de euro destinate Ungariei. Potrivit acesteia, acest deficit ar fi afectat competitivitatea țării și s-ar fi reflectat inclusiv în rezultatele electorale. Ea a explicat că Uniunea Europeană a fost nevoită să respecte cu strictețe tratatele sale în momentul adoptării sancțiunilor împotriva guvernului Orbán.

Von der Leyen a afirmat că cetățenii maghiari „merită să primească aceste fonduri europene odată ce condițiile vor fi îndeplinite”. Totodată, făcând referire la ceea ce a numit o obstrucționare sistematică a unor decizii ale UE de către Budapesta de-a lungul anilor, ea s-a pronunțat în favoarea renunțării la principiul unanimității în politica externă a Uniunii Europene, susținând că blocul comunitar trebuie să poată reacționa mai rapid și să își facă vocea auzită la nivel internațional.