Germania pierde teren în fața Chinei pe propria piață de export. Deficitul comercial a urcat la aproximativ 55 de miliarde de euro în doar șase luni

Germania își adâncește deficitul comercial în relația cu China, în condițiile în care economia chineză reduce tot mai mult dependența de importurile europene și își consolidează lanțurile valorice interne.

Datele preliminare publicate de Germany Trade and Invest (GTAI), agenția federală responsabilă de promovarea Germaniei ca locație de afaceri și de sprijinirea companiilor germane la nivel internațional, arată că, deși China rămâne cel mai mare partener comercial al Germaniei, exporturile germane către această piață au scăzut semnificativ în primul semestru din 2026, potrivit Reuters.

În primele șase luni ale anului, exporturile Germaniei către China au scăzut cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la mai puțin de 37 de miliarde de euro. Ca urmare, China a coborât pe poziția a noua în clasamentul piețelor de desfacere pentru mărfurile „Made in Germany”.

Schimbarea este semnificativă față de anul 2021, când China era a doua cea mai mare piață de export pentru Germania. Atunci, exporturile germane către China au totalizat 104 miliarde de euro, în ciuda efectelor pandemiei. În prezent, companiile germane se confruntă simultan cu efectele taxelor vamale impuse de Statele Unite și cu intensificarea concurenței chineze, situație care a determinat concedieri importante în mari grupuri industriale, inclusiv la Volkswagen.

În același timp, importurile Germaniei din China continuă să crească. În primul semestru din 2026, acestea au avansat cu 8,9%, până la 91,8 miliarde de euro. Astfel, deficitul comercial al Germaniei în relația cu China s-a adâncit de la 40 de miliarde de euro în primele șase luni ale anului trecut la aproximativ 55 de miliarde de euro în perioada similară din acest an.

Volumul total al schimburilor comerciale dintre cele două state a depășit 128 de miliarde de euro, cu aproximativ trei miliarde de euro mai mult decât comerțul Germaniei cu Statele Unite.

Potrivit expertei pentru Asia de Est Corinne Abele, declinul exporturilor către China este determinat de slăbiciunea economiei interne chineze și de accentul pus de Beijing pe dezvoltarea lanțurilor valorice interne. Totodată, multe companii germane produc acum mai mult direct în interiorul Chinei, iar criza imobiliară și dificultățile financiare ale guvernelor regionale reduc investițiile în economia chineză.

Evoluția comerțului exterior german arată și faptul că economii mult mai mici, precum Austria și Elveția, au cumpărat în 2026 mai multe produse „Made in Germany” decât China.

Economistul Vincent Stamer de la Commerzbank apreciază că reducerea dependenței Chinei de Germania reflectă procesul prin care economia chineză devine tot mai independentă de puterile occidentale și reduce decalajul tehnologic față de acestea.

În 2025, după revenirea președintelui american Donald Trump la Casa Albă și introducerea unor taxe vamale, China a depășit Statele Unite și a devenit cel mai mare partener comercial al Germaniei. Totuși, SUA rămân cea mai mare piață de export pentru economia germană.

Exporturile Germaniei către Statele Unite au scăzut cu aproximativ 6% în primul semestru din 2026, până la puțin peste 74 de miliarde de euro. În schimb, importurile germane din SUA au crescut cu 7,1%, ajungând la aproape 51 de miliarde de euro.

După Statele Unite, principalele piețe de export ale Germaniei sunt Franța și Țările de Jos.

La nivelul întregii economii, exporturile germane au înregistrat o evoluție pozitivă în primele șase luni din 2026, crescând cu 3,7% față de aceeași perioadă a anului precedent, până la 817 miliarde de euro.