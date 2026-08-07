Țara UE care interzice apelurile comerciale nesolicitate. Amenzile pot ajunge la 375.000 de euro pentru fiecare apel

Una dintre cele mai stricte reguli din Europa împotriva apelurilor comerciale nesolicitate va fi introdusă în Franța. Începând cu 11 august, companiile nu vor mai putea suna consumatorii în scop de marketing fără acordul lor prealabil.

Noua lege, susținută de guvernul președintelui Emmanuel Macron, intră în vigoare pe 11 august și schimbă complet regulile privind telemarketingul în Franța.

Până acum, persoanele care nu doreau să primească apeluri comerciale trebuiau să își înscrie numărul într-un registru național administrat de autorități. Organizațiile pentru protecția consumatorilor au reclamat însă că multe centre de apel ignorau această listă.

Noile prevederi stabilesc că firmele nu mai au voie să contacteze consumatorii în scopuri comerciale fără consimțământul expres al acestora. Acordul poate fi retras în orice moment.

Autoritățile franceze spun că măsura vine după ani întregi de reclamații din partea populației. Estimările oficiale arată că aproximativ trei sferturi dintre francezi primesc cel puțin un apel comercial nesolicitat în fiecare săptămână, iar mulți sunt contactați mult mai des, transmite Associated Press.

Legea prevede sancțiuni severe pentru încălcarea noilor reguli.

Persoanele fizice care efectuează apeluri comerciale ilegale riscă amenzi de până la 75.000 de euro pentru fiecare apel, iar companiile pot primi sancțiuni de până la 375.000 de euro pentru fiecare încălcare.

Există însă și câteva excepții. Companiile pot contacta consumatorii dacă aceștia și-au exprimat anterior acordul, de exemplu prin bifarea unei căsuțe de consimțământ într-un formular.

De asemenea, firmele pot face oferte comerciale propriilor clienți dacă între cele două părți există deja o relație contractuală.

Consumatorii vor putea raporta apelurile ilegale prin intermediul unei platforme puse la dispoziție de autoritățile franceze.

Autoritățile din Franța consideră că sistemul bazat pe acordul prealabil este mai eficient decât mecanismele prin care consumatorii trebuie să solicite în mod expres să nu mai fie sunați.

Germania aplică o interdicție similară încă din 2009, iar Olanda a înăsprit regulile luna trecută, interzicând inclusiv apelurile promoționale către propriii clienți fără o autorizare prealabilă.

În schimb, alte state, precum Statele Unite, Canada și Marea Britanie, folosesc sisteme de tip „Do Not Call”, prin care persoanele se înscriu într-un registru pentru a nu mai primi apeluri comerciale.

Noua legislație franceză a stârnit îngrijorări în Maroc, unde o mare parte din activitatea centrelor de apel este destinată pieței franceze.

Ministrul marocan al Muncii, Younes Sekkouri, a avertizat că până la 50.000 de locuri de muncă ar putea fi afectate. Potrivit autorităților, industria a atras investiții de aproximativ 100 de milioane de dolari și generează venituri anuale de peste un miliard de dolari.

Reprezentanții industriei spun însă că activitatea s-a diversificat în ultimii ani și că telemarketingul reprezintă în prezent doar 15% până la 20% din totalul serviciilor oferite de centrele de apel.