ANPC verifică adaosurile comerciale după ce motorina a revenit la peste 10 lei pe litru. Amenzile pot ajunge la 2% din cifra de afaceri

Prețul motorinei a revenit peste pragul de 10 lei pe litru la numai două zile după reducerea temporară a accizei. ANPC a început să monitorizeze adaosurile comerciale ale distribuitorilor, iar companiile care încalcă noile reguli riscă amenzi calculate în funcție de cifra de afaceri.

Guvernul a redus temporar cu 20% acciza aplicată motorinei pentru perioada 16-31 august. În cazul unora dintre marile rețele de benzinării, măsura s-a tradus inițial printr-o scădere a prețului la pompă de aproximativ 68 de bani pe litru.

Ieftinirea nu s-a menținut însă integral. Petrom și OMV au majorat luni prețul motorinei cu 15 bani pe litru, iar marți au fost înregistrate creșteri similare la MOL, Rompetrol și SOCAR.

La unele stații, motorina standard a ajuns astfel la aproximativ 10,19 lei pe litru, potrivit datelor centralizate de Economedia.

Reducerea accizei nu presupune și înghețarea prețurilor la pompă. Prețul final al carburantului este influențat în continuare de evoluția cotațiilor internaționale ale produselor petroliere, cursul valutar, costurile de distribuție și adaosurile comerciale.

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Csaba Lajos Békési, a explicat la Digi24 că monitorizarea pieței carburanților este împărțită între trei instituții.

Ministerul Finanțelor verifică modul în care reducerea accizei se regăsește în prețuri, Consiliul Concurenței urmărește evoluția cotațiilor, iar ANPC verifică adaosurile comerciale aplicate de operatori.

Una dintre regulile introduse pentru distribuitori este că aceștia pot opera o singură majorare a prețului în fiecare zi. Scumpirea trebuie făcută cel târziu până la ora 12:00.

În schimb, companiile pot reduce prețurile în orice moment al zilei.

ANPC a început deja să compare adaosurile comerciale practicate în prezent cu cele aplicate de companii în cursul anului 2025. Pentru declanșarea verificărilor complete în teren este așteptat un ordin comun al Ministerului Finanțelor, Consiliului Concurenței și ANPC.

Sancțiunile pentru încălcarea regulilor nu sunt stabilite la o valoare fixă. Acestea sunt calculate în funcție de cifra de afaceri realizată de operator în anul precedent.

În cazul nerespectării regulilor referitoare la adaosurile comerciale, amenda poate reprezenta între 1% și 2% din cifra de afaceri. În cazul marilor distribuitori de carburanți, sancțiunile rezultate pot ajunge astfel la milioane de lei.

Regulile sunt prevăzute de Legea nr. 162/2026, intrată în vigoare pe 7 august. Actul normativ introduce până la 31 octombrie un regim temporar pe piața carburanților și limitează adaosul comercial la nivelul mediu practicat în 2025, ajustat cu rata inflației.

Președintele ANPC le-a transmis consumatorilor că pot sesiza situațiile în care suspectează existența unui adaos comercial excesiv sau o posibilă manipulare a prețurilor.

Pentru ca o scumpire să poată fi verificată mai ușor, reclamația ar trebui să conțină informații cât mai exacte despre stația respectivă. Sunt utile adresa benzinăriei, data și ora la care a fost observat prețul, tipul carburantului și fotografii ale panoului de afișare. Dacă a fost făcută o alimentare, poate fi atașat și bonul fiscal.

Reducerea accizei nu este stabilită definitiv pentru perioadele următoare. Ministerul Finanțelor reevaluează măsura de două ori pe lună, în funcție de cotațiile internaționale și de evoluția prețului mediu al motorinei la pompă.

Pentru perioada 16-31 august, reducerea accizei este de 560,86 lei pentru fiecare 1.000 de litri de motorină.