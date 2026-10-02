G7 deblochează rezervele de urgență după presiunile lui Trump. Milioane de barili de motorină ajung pe piață pentru a coborî prețurile

Grupul G7 și partenerii europeni au convenit să elibereze 100 de milioane de barili din rezervele strategice de urgență pentru a frâna explozia prețurilor la motorină. Decizia vine în urma presiunilor uriașe exercitate de administrația Donald Trump, care încearcă să stabilizeze piața carburanților înaintea alegerilor interne din noiembrie. Măsura a provocat deja o scădere rapidă a cotațiilor internaționale, în timp ce Europa își evaluează atent propriile stocuri de siguranță.

Membrii Grupului celor Șapte (G7) și partenerii europeni au convenit să elibereze un volum substanțial din rezervele de urgență de petrol și motorină.

Decizia vine în urma demersurilor intense desfășurate de administrația de la Washington, care încearcă să frâneze majorarea accelerată a prețurilor la carburanți înaintea alegerilor din Statele Unite.

Coordonată de Agenția Internațională a Energiei, măsura prevede punerea pe piață a până la 100 de milioane de barili din rezervele strategice în următoarele patru luni. Președintele francez Emmanuel Macron, care asigură în prezent președinția rotativă a G7, le-a transmis jurnaliștilor în cadrul unei conferințe că eliberarea de stocuri va fi eșalonată pentru a stabiliza piața.

Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a confirmat public înțelegerea prin intermediul unei postări pe Truth Social, precizând că partenerii europeni au acceptat să pună la dispoziție o cantitate masivă din stocurile de motorină și că procedura de distribuție va debuta fără întârziere.

„Europa tocmai a convenit să elibereze o cantitate masivă din stocurile sale considerabile de motorină. Procesul va începe imediat”, a scris Trump pe contul său de socializare.

Presiunile americane s-au intensificat în ultimele zile, pe fondul scumpirii drastice a motorinei pe piața internă din Statele Unite. Secretarul american al Energiei, Chris Wright, le-a cerut anterior guvernelor europene să disponibilizeze 120 de milioane de barili din rezervele strategice pe o perioadă de trei luni.

Surse diplomatice anonime afirmă că administrația americană a evitat canalele oficiale clasice, preferând să transmită solicitări individuale către mai multe capitale de pe continent.

În acest context, datele oficiale ale Uniunii Europene indică faptul că Germania și Franța dețin cele mai mari rezerve de petrol și derivate din Europa.

Propunerea analizată la nivel european, înaintată de Franța, vizează eliberarea a 50 de milioane de barili de motorină de către statele europene și a încă 50 de milioane de barili de țiței de către membrii Agenției Internaționale a Energiei.

Pentru a răspunde cerințelor de la Washington privind o reacție rapidă, o parte din stocurile de motorină urmează să fie lansată pe piață într-un interval scurt, de doar 20 de zile.

Situația energetică a fost analizată și în cadrul unei videoconferințe de urgență a liderilor G7, prezidată de Emmanuel Macron.

Anunțul privind punerea în circulație a rezervelor de urgență a provocat o scădere imediată a prețurilor pe bursele de profil.

Contractele futures la motorină din Statele Unite au înregistrat un recul de peste 4%, coborând spre nivelul de 4,44 dolari per galon, în timp ce pe piața europeană de referință cotațiile s-au redus cu peste 100 de dolari pe tonă metrică.

Demersurile americane survin în condițiile în care Washingtonul analizează posibilitatea de a interzice exporturile proprii de motorină pentru a proteja consumatorii interni înainte de scrutinul din noiembrie, notează Reuters.

Scumpirile și penuria din SUA au fost amplificate de conflictul din Iran.

În replică, guvernele europene încearcă să mențină un echilibru delicat între necesitatea de a reduce costurile energetice și obligația de a păstra rezerve suficiente de siguranță, în contextul în care livrările din zona Golfului Persic rămân incerte din cauza perturbărilor cauzate de război.