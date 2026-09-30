Franța și Spania susțin revenirea Marii Britanii în UE. Emmanuel Macron: Cred că este o veste foarte bună. Bine ați revenit

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul Spaniei, Pedro Sanchez, au salutat miercuri posibilitatea ca Marea Britanie să revină în Uniunea Europeană. Declarațiile vin după ce premierul britanic Andy Burnham a afirmat că Londra ar trebui să analizeze mai multe variante pentru viitoarea relație cu UE, inclusiv opțiunea de a merge „până la capăt”.

Macron a transmis însă că o apropiere de Uniunea Europeană nu poate fi făcută selectiv. În opinia sa, Marea Britanie nu poate beneficia doar de libertățile și avantajele blocului comunitar pe care le consideră convenabile.

Emmanuel Macron a vorbit despre posibilitatea revenirii Marii Britanii în Uniunea Europeană în timpul unei vizite la Madrid, unde s-a întâlnit cu Pedro Sanchez. Întrebat despre o eventuală revenire a Regatului Unit, președintele francez a răspuns în limba engleză prin două cuvinte: „Welcome back”, respectiv „Bine ați revenit”, transmite Deutsche Welle.

„Dacă britanicii vor să revină și dacă premierul se îndreaptă în această direcție, cred că este o veste foarte bună atât pentru țara sa, cât și pentru europeni”, a declarat ulterior Macron.

Președintele Franței a avertizat însă că Londra nu poate adopta o abordare în care să aleagă doar anumite componente ale relației cu Uniunea Europeană, rămânând în același timp în afara blocului.

„Nu poți alege dintre libertățile Uniunii și să decizi să iei ceea ce îți convine și nu restul”, a spus Emmanuel Macron.

Premierul spaniol Pedro Sanchez s-a declarat, la rândul său, favorabil unei eventuale reveniri a Marii Britanii. Acesta a descris decizia britanicilor de a părăsi Uniunea Europeană, luată în urma referendumului din 2016, drept „o pierdere uriașă” atât pentru populația britanică, cât și pentru proiectul european.

„Dacă Marea Britanie încearcă într-adevăr să revină în UE, atunci, bineînțeles, Spania ar aplauda acest lucru și și-ar deschide din nou brațele pentru un popor frate”, a declarat Pedro Sanchez.

Și Comisia Europeană s-a arătat deschisă discutării unor noi variante privind relația cu Londra.

„Regatul Unit este un partener apropiat și valoros al Uniunii Europene. Guvernul britanic este cel care trebuie să stabilească modul în care dorește să își dezvolte relația cu UE în viitor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Balazs Ujvari. „Rămânem deschiși să discutăm opțiunile pe care le-ar putea propune”, a adăugat acesta.

Declarațiile liderilor europeni vin după ce premierul britanic Andy Burnham a vorbit miercuri, într-un interviu acordat BBC, despre viitorul relației dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană.

Burnham a spus că Londra ar trebui să analizeze mai multe posibilități.

„Am putea rămâne așa cum suntem. Aceasta este cu siguranță o opțiune, dacă oamenii consideră că acesta este locul potrivit în care să rămânem”, a declarat premierul britanic.

O altă variantă ar fi însă ca Marea Britanie să meargă „până la capăt”. Burnham a menționat și soluții intermediare, printre care revenirea pe piața unică a Uniunii Europene sau formarea unei uniuni vamale între cele două părți.

Premierul britanic declarase marți, în discursul susținut la conferința anuală a Partidului Laburist, că „Brexitul a făcut mai mult rău decât bine”.

El a anunțat că va prezenta „diferite opțiuni” privind relația dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană înaintea summitului dintre cele două părți programat pentru luna noiembrie.

O eventuală decizie de apropiere semnificativă de Uniunea Europeană sau de revenire în blocul comunitar ar putea declanșa o dezbatere politică tensionată în Marea Britanie.

Sondajele recente citate în material indică faptul că majoritatea britanicilor ar susține revenirea în Uniunea Europeană. În schimb, adoptarea monedei euro sau reluarea contribuțiilor la bugetul UE ar putea genera o opoziție puternică.

În același timp, Marea Britanie este puțin probabil să mai beneficieze de aceleași derogări pe care le avea în perioada în care era membră a Uniunii Europene.

Pentru moment, Andy Burnham rămâne angajat față de programul electoral al Partidului Laburist din 2024. Acesta exclude revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană, precum și întoarcerea pe piața unică.

Burnham ar putea însă încerca să determine Partidul Laburist să adopte o poziție mai apropiată de UE pentru următoarele alegeri generale, care sunt programate să aibă loc cel târziu în august 2029.