COTAR cere amânarea TollRo cu doar câteva ore înainte de lansare. Transportatorii avertizează că sistemul nu funcționează

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) cere amânarea aplicării TollRo până când noul sistem va fi funcțional și recepționat. Organizația susține că TollRo urmează să intre în vigoare de la ora 00:00, deși perioada de testare nu ar fi fost finalizată, iar unele erori nu ar fi fost remediate.

Transportatorii avertizează că există și probleme legate de normele de aplicare și cer suspendarea amenzilor care ar putea fi generate de funcționarea sistemului. COTAR contestă și nivelul noilor tarife, despre care afirmă că vor crește cu peste 400% față de nivelul actual.

COTAR susține că un sistem de amploarea TollRo ar fi trebuit testat, recepționat și validat înainte să devină obligatoriu pentru transportatori.

Potrivit confederației, TollRo urmează să intre în vigoare la miezul nopții, deși sistemul nu ar fi funcțional, perioada de pilotare nu ar fi fost finalizată și nu ar exista garanții că acesta va funcționa corect în momentul în care vor începe să fie aplicate sancțiuni.

Organizația mai afirmă că legea în baza căreia este lansat noul sistem nu are încă norme de aplicare. Din acest motiv, transportatorii susțin că nu cunosc suficient de clar obligațiile pe care le vor avea și modul în care acestea trebuie respectate după lansare.

COTAR solicită astfel amânarea aplicării TollRo până la rezolvarea problemelor semnalate.

O altă problemă ridicată de COTAR este nivelul tarifelor care vor fi aplicate prin noul sistem. Confederația susține că taxa de drum va crește cu peste 400% față de nivelul actual și că tariful stabilit nu respectă ceea ce fusese negociat cu organizațiile din domeniu.

COTAR avertizează că majorarea costurilor suportate de transportatori ar putea ajunge în cele din urmă în prețurile plătite de consumatori.

„Noua reformă pe care ne-o impune guvernul aduce și o creștere de tarif fără precedent. Taxa de drum crește cu peste 400% față de nivelul actual. Tariful nu respectă ce s-a negociat cu asociațiile de profil, iar dialogul social a fost ignorat din nou. O asemenea creștere se va regăsi în costul transportului și, în final, în prețurile plătite de toți românii”, a declarat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

Organizația avertizează că transportatorii ar putea ajunge să fie sancționați pentru probleme tehnice pe care nu le pot controla.

Vasile Ștefănescu susține că operatorii nu ar trebui să suporte consecințele unor eventuale defecțiuni ale TollRo și nici să fie considerați responsabili pentru creșterile de prețuri provocate de majorarea taxelor.

„Noi nu vrem să plătim amenzi pentru defecțiunile statului și nici să fim considerați vinovați pentru viitoarele creșteri de prețuri pe care actualul guvern le impune, prin majorarea acestor taxe. Din această noapte, de la ora 0:00, transportatorii riscă sancțiuni pentru disfuncționalitățile unui sistem pe care nu îl controlează. Este o situație absurdă și fără precedent: cetățeanul plătește pentru nepregătirea autorităților. Ne-am săturat să plătim greșelile altora”, a declarat președintele COTAR.

Confederația solicită găsirea unor soluții prin care transportatorii să nu fie prejudiciați de eventualele probleme ale noului sistem.

Printre cererile organizației se numără adoptarea urgentă a normelor de aplicare și găsirea unei soluții pentru suspendarea sancțiunilor legate de funcționarea TollRo.

COTAR solicită și revenirea la tariful despre care afirmă că a fost negociat anterior cu asociațiile profesionale. În același timp, confederația cere Guvernului respectarea principiilor Legii dialogului social și începerea imediată a unor discuții cu Ministerul Transporturilor.