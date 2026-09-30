CNAIR vine cu noi precizări despre TollRo. Ce trebuie să știe transportatorii care au participat la etapa de testare

Transportatorii care au participat la etapa de testare a TollRo nu vor mai fi nevoiți să își introducă din nou toate datele odată cu lansarea versiunii finale a sistemului. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că informațiile asociate conturilor folosite în perioada de pilotare vor fi migrate în mediul de producție.

Utilizatorii trebuie însă să se înregistreze în sistemul final folosind aceeași adresă de e-mail utilizată în perioada de testare. Versiunea finală a aplicației și a portalului web TollRo va deveni disponibilă pe 1 octombrie 2026, la ora 00:00.

CNAIR a anunțat că informațiile introduse de transportatori în timpul procesului de pilotare nu vor fi pierdute odată cu trecerea la versiunea finală a TollRo.

Migrarea va include atât datele utilizatorilor, cât și informațiile referitoare la vehicule și remorci.

„CNAIR informează utilizatorii care au participat la procesul de pilotare a sistemului TollRo că datele asociate conturilor utilizate în această etapă vor fi migrate în mediul de producţie. Migrarea va include profilurile utilizatorilor, inclusiv datele de identificare şi datele de facturare, precum şi vehiculele şi remorcile înregistrate în cadrul procesului de pilotare”, a transmis compania.

Pentru ca informațiile să fie identificate și asociate contului corespunzător, transportatorii trebuie să respecte însă o condiție importantă.

Cei care au participat la pilotarea TollRo trebuie să se înregistreze în versiunea de producție folosind exact aceeași adresă de e-mail pe care au utilizat-o în etapa de testare.

În acest fel, noul cont va putea fi asociat informațiilor deja existente.

După înregistrare, utilizatorii își vor regăsi profilul, datele de identificare și facturare, vehiculele și remorcile introduse anterior. Nu va mai fi necesară completarea din nou a acestor informații.

„Prin această măsură, CNAIR asigură continuitatea între etapa de pilotare şi utilizarea efectivă a sistemului TollRo şi simplifică procesul de trecere în mediul de producţie pentru utilizatorii care au contribuit la testarea sistemului”, susțin reprezentanții CNAIR.

Precizarea este importantă deoarece informațiile comunicate anterior transportatorilor erau diferite. Inițial, CNAIR anunțase că aplicația trebuie reinstalată și că utilizatorii trebuie să își refacă respectivele conturi începând cu 1 octombrie.

Noul anunț clarifică faptul că datele introduse în etapa de pilotare vor fi migrate, cu condiția folosirii aceleiași adrese de e-mail la înregistrarea în mediul de producție.

Versiunea finală a aplicației și portalului web va fi disponibilă începând de joi, 1 octombrie 2026, ora 00:00, potrivit conducerii CNAIR.

Odată cu trecerea la noua platformă, rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRo vor fi achitate numai prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică.

Lansarea sistemului a generat însă îngrijorări în rândul transportatorilor. Anterior, CNAIR ceruse Ministerului Transporturilor prorogarea termenului, în lipsa unei aplicații tehnice care să poată deveni operațională de luna următoare.

Mai multe organizații ale transportatorilor rutieri au solicitat, la rândul lor, amânarea sancțiunilor pentru neplata TollRo.

Printre acestea se numără Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) și Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR).

Organizațiile au solicitat autorităților și eliminarea temporară a tarifului fix de 2.000 de lei, până când sistemul electronic devine funcțional.

Acestea au cerut Parlamentului adoptarea unui proiect de lege prin care aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România să fie prorogată până la 31 martie 2027.

Transportatorii avertizează că, în lipsa unei asemenea măsuri, există riscul ca mii de vehicule cu masa de peste 3,5 tone să fie scoase din flux, deoarece detaliile tehnice ale curselor nu pot fi înregistrate în TollRo.