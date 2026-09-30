Cel mai eficient automobil electric “near-production” din lume vine din Germania

Când vorbim despre mașini electrice, remarcăm deseori mai întâi puterea și accelerația sau poate o baterie foarte mare, cu un plus proporțional de autonomie. Dar acest nou concept are o abordare diferită: readuce în atenție eficiența energetică, punând accentul pe reducerea cantității de energie necesare deplasării și pe o combinație de tehnologii de înalt nivel, dar care păstrează mașina în zona practică, apropiată de producția de serie.

Rezultatul este un automobil electric cu un coeficient aerodinamic Cd de 0,158 – record pentru automobilele omologate pentru circulația rutieră. În condiții ideale de test, consumul obținut a fost de 6,48 kWh/100 km – un record, la rândul său.

Mai relevant pentru utilizarea reală este însă testul desfășurat pe 1.278,36 km, pe ruta Wolfsburg (Germania) – Poznań (Polonia) – Olmütz (Republica Cehă) – Viena (Austria). Echipa a înregistrat un consum de 6,89 kWh/100 km fără pierderile la încărcare și de 7,51 kWh/100 km incluzându-le, în condițiile în care viteza medie de deplasare a fost de 67,72 km/h, iar cea maximă atinsă, de 138 km/h. Bateria, cu o capacitate netă de 54,9 kWh, a fost încărcată o singură dată pe parcursul călătoriei, iar la sosire automobilul mai avea o autonomie de 164 km.

Performanța nu provine dintr-o singură inovație spectaculoasă, ci din combinarea mai multor soluții care reduc pierderile. Forma de picătură, suprafața frontală de numai 2,08 m², clapetele active pentru aerul de răcire, roțile spate și partea inferioară carenate, geamurile fără rame și mânerele integrate contribuie împreună la reducerea rezistenței aerodinamice.

Aceeași atenție a fost acordată roților: pasajele urmăresc îndeaproape profilul anvelopelor, în timp ce jantele folosesc deflectoare interioare brevetate și capace exterioare speciale pentru limitarea turbulențelor. Anvelopele dezvoltate pentru proiect au o rezistență la rulare de numai 4,9 kg/tonă – cu aproximativ 25% sub pragul clasei A pentru rezistența la rulare de pe eticheta UE.

În spate este utilizat, în premieră, un sistem de frânare electromecanic ce reduce masa și pierderile prin frecare, contribuie la recuperarea mai eficientă a energiei și participă la creșterea stabilității, prototipul fiind deja omologat pentru circulația rutieră în UE.

Există și un sistem fotovoltaic de 370 W, discret integrat în plafon și în capota portbagajului, care poate adăuga până la 30 km de autonomie pe zi. Iar masa totală a vehiculului este redusă prin utilizarea aluminiului, a materialelor compozite, a panourilor și scaunelor ușoare, dar și prin soluții mai puțin convenționale: ecranul sistemului infotainment este înlocuit de un dispozitiv personal, iar sistemul audio, de o boxă Bluetooth portabilă.

Tot acest cumul de soluții și inovații ne-ar putea duce cu gândul la un supercar exotic și la ideea că asemenea tehnologii sunt dificil de transferat către automobile accesibile. Dar conceptul a prins formă ca un coupé sport destinat unei familii tinere cu doi copii, cu toate aspectele practice luate în considerare, inclusiv un portbagaj de 481 de litri și alte spații de depozitare ingenios amplasate. Tehnic și structural, împrumută multe elemente de la o mașină compactă de serie, iar inovațiile au fost dezvoltate având în vedere o viitoare integrare în producția la scară largă și eficientizarea costurilor.

Volkswagen a prezentat Mission Efficiency ca un deschizător de drumuri și ca o demonstrație a influenței pe care aerodinamica, masa și inovația atent țintită o au asupra consumului. În condiții ideale, automobilul a parcurs echivalentul a 15,43 km cu un singur kWh – o performanță excepțională care, având în vedere evoluția prețurilor la energie și combustibili, face un asemenea viitor electric și mai atractiv.