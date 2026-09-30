Electric în oraș, fără să depinzi de priză

Electrificarea nu trebuie să înceapă neapărat cu un cablu de încărcare. Un automobil full hybrid poate pleca de pe loc electric, poate rula în liniște prin traficul urban și poate recupera energia la fiecare frânare sau decelerare, iar bateria poate fi încărcată și cu ajutorul unui generator antrenat de motorul termic. E o soluție eficientă și accesibilă pentru mobilitatea electrificată, fără dependență de infrastructura de încărcare electrică.

Tocmai această simplitate în utilizare subliniază unul dintre principalele avantaje ale tehnologiei full hybrid: mașina își gestionează energia, iar șoferul își poate păstra rutina.

Nu toate automobilele denumite „hibrid” funcționează la fel. În cazul unui sistem mild hybrid, motorul electric are în primul rând rolul de a ajuta motorul termic și de a recupera energie într-o mică baterie. Un full hybrid merge însă mai departe: motorul electric este suficient de important în sistemul de propulsie pentru ca automobilul să poată rula efectiv cu motorul termic oprit.

Diferența se simte mai ales acolo unde automobilul convențional este cel mai puțin eficient – în oraș, un bun exemplu fiind noul sistem full hybrid propus de Volkswagen pentru automobilele din clasa compactă.

La plecarea de pe loc și la viteze reduse, motorul termic rămâne oprit, iar mașina rulează electric. Bateria de 1,6 kWh este reîncărcată automat în timpul frânărilor și decelerărilor, recuperând energie care altfel s-ar pierde.

Atunci când energia disponibilă în baterie scade, motorul TSI de 1,5 litri poate porni, dar rămâne decuplat de la transmisie. În loc să antreneze roțile, acesta produce, prin intermediul unui generator, energia necesară propulsiei electrice și reîncărcării bateriei. Mașina continuă astfel să fie propulsată de motorul electric – așa-numita funcționare hibridă în serie.

Începând de la viteze de circa 60 km/h, motorul termic este cuplat la transmisie și devine principala sursă de propulsie. Atunci când este nevoie de mai multă putere și cuplu, în accelerații puternice, motorul electric intervine suplimentar, cele două surse lucrând împreună în modul hibrid paralel.

Trecerea între aceste moduri se face automat, fără nicio intervenție din partea șoferului. Iar avantajul este măsurabil, producătorul indicând un consum de combustibil și emisii de CO₂ cu 10–15% mai mici în regim WLTP față de un sistem mild hybrid comparabil. În traficul urban, avantajul de eficiență poate ajunge chiar până la 35%.

Un full hybrid nu trebuie conectat la o sursă externă de energie. Energia recuperată la frânare și decelerare sau cea generată de motorul termic este stocată și reutilizată ulterior, iar sistemul decide singur când este mai eficient să ruleze electric, termic sau folosind ambele surse de propulsie.

Aici se află unul dintre marile avantaje pentru utilizator: nu ai nevoie de wallbox acasă, de priză la serviciu sau de opriri la stațiile publice pentru a beneficia de rularea electrică.

Alimentezi cu benzină atunci când este necesar și conduci mai departe ca înainte. Tehnologia din spate este complexă, dar nu presupune schimbarea rutinei. Poți beneficia de rulare electrică silențioasă, consum mai redus și o experiență mai confortabilă cu variate moduri de rulare și autonomie mare, fără să adaugi încărcarea mașinii pe lista lucrurilor pe care trebuie să le faci.