Factura războiului din Iran ajunge la 100 de miliarde de euro. Europa, în fața unei noi crize energetice

Consumatorii din Uniunea Europeană (UE) au suportat deja un cost de peste 100 de miliarde de euro în urma scumpirii energiei provocate de războiul din Iran. În prezent, Europa se confruntă cu noi riscuri privind aprovizionarea și prețurile.

Creșterea prețurilor la energie provocată de războiul din Iran i-a costat până acum pe consumatorii din Uniunea Europeană peste 100 de miliarde de euro, a declarat, marți, comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, la Dublin, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor energiei din UE. Jorgensen a explicat că această situație arată cât de riscantă și nesustenabilă este dependența Europei de surse de energie din alte regiuni ale lumii.

Între timp, prețurile la motorină și benzină au crescut, ceea ce l-a determinat pe președintele american Donald Trump să ia în considerare oprirea exporturilor de motorină.

O asemenea măsură ar putea avea consecințe asupra Europei, în condițiile în care Statele Unite ale Americii au fost unul dintre cei mai importanți furnizori de produse petroliere ai continentului.

Comisarul european pentru Energie a precizat că i-a transmis omologului său american și publicului un mesaj clar, potrivit căruia menținerea unui flux de energie cât mai liber este în interesul tuturor, inclusiv al Statelor Unite ale Americii și al Uniunii Europene, mai ales în actualul context dificil.

Jorgensen a mai spus că este mulțumit de faptul că secretarul american al Energiei, Chris Wright, a respins ideea interzicerii exporturilor.

„Aceasta, desigur, ne arată cât de rău este pentru noi să fim dependenţi, cât de nesustenabil este să depindem de surse de energie din alte părţi ale lumii. Am trimis un semnal foarte clar omologului meu american şi, de asemenea, publicului, şi anume că nu este în interesul nimănui, nici al SUA, nici al nostru, să nu avem un flux de energie cât mai liber posibil în aceste vremuri dificile”, a menţionat Jorgensen.

Directorul Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, a declarat că organizația oferă consultanță partenerilor din întreaga lume, inclusiv Statelor Unite ale Americii, în ceea ce privește situația motorinei și benzinei.

Birol a explicat, la Dublin, că Europa este una dintre regiunile cele mai expuse, dacă nu chiar cea mai expusă, la eventualele probleme de aprovizionare cu motorină, deoarece importă cantități foarte mari și se apropie de sezonul dificil de iarnă. În ceea ce privește posibila eliberare a unor stocuri de combustibili, Birol a precizat că AIE urmărește îndeaproape evoluția piețelor de produse petroliere.

La rândul său, Jorgensen a făcut referire la o lege aflată în prezent în negocieri între statele membre și Parlamentul European. Actul legislativ urmărește reducerea consumului de combustibili fosili și stimularea electrificării. Jorgensen a explicat că obiectivul este înlocuirea combustibililor fosili importați, considerați poluanți și costisitori, cu energie produsă local, inclusiv energie electrică provenită din surse regenerabile.