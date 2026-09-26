UE se pregătește pentru o posibilă criză energetică. Statele membre sunt îndemnate să reducă cererea

Uniunea Europeană se confruntă cu o criză a prețurilor la energie, pe fondul efectelor războiului din Iran asupra piețelor de petrol și gaze. Comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a transmis acest avertisment vineri, într-o scrisoare adresată miniștrilor energiei din statele membre, document consultat de Reuters.

În scrisoare, Jorgensen le-a cerut guvernelor să ia în considerare măsuri pentru reducerea cererii de energie. Potrivit oficialului european, actuala situație combină o criză a prețurilor cu una a aprovizionării.

Dan Jorgensen a subliniat că Uniunea Europeană este în prezent mai bine pregătită decât era în iarna anului 2021. La acel moment, Rusia a exercitat presiuni asupra aprovizionării cu gaze a Europei prin reducerea livrărilor, notează Al Arabiya.

„Ne confruntăm cu o criză a prețurilor, legată de o criză a aprovizionării”, a declarat comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, într-o scrisoare adresată miniștrilor energiei din statele membre ale UE.

Cu toate acestea, comisarul european pentru energie consideră că guvernele statelor membre trebuie să își intensifice pregătirile pentru această iarnă, în contextul efectelor războiului din Iran asupra piețelor de petrol și gaze.

Una dintre măsurile luate în calcul vizează menținerea ritmului de umplere a depozitelor de gaze. În același timp, statele membre sunt îndemnate să analizeze posibilitatea reducerii cererii de gaze și electricitate, atât timp cât situația o va impune.

În scrisoarea transmisă miniștrilor energiei, Jorgensen a solicitat statelor membre să ia în considerare măsuri care să permită continuarea alimentării depozitelor de gaze sau să reducă cererea de gaze și electricitate pentru perioada necesară.

„Vă invit să luați în considerare adoptarea sau continuarea unor măsuri care să permită menținerea ritmului de alimentare a depozitelor de gaze sau reducerea cererii de gaze și electricitate atât timp cât este necesar”, a mai spus Jorgensen.

Apelul vine în condițiile în care Uniunea Europeană identifică o legătură între criza de aprovizionare și creșterea prețurilor la energie. Evoluțiile de pe piețele de petrol și gaze sunt influențate de consecințele războiului din Iran, iar autoritățile europene se pregătesc pentru eventualele efecte asupra perioadei de iarnă.