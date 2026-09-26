Siegfried Mureșan a depus programul de guvernare la Parlament: Vom continua pe baza lucrurilor făcute de Guvernul României în ultimul an

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus sâmbătă la Parlament programul de guvernare și lista completă a miniștrilor propuși pentru noul Guvern. El a mers însoțit de Tánczos Barna, ministrul propus de UDMR pentru Agricultură, și de Cătălin Drulă, propus de USR pentru Ministerul Transporturilor.

Prin depunerea programului de guvernare și a listei Guvernului poate fi declanșată procedura pentru învestirea noului Cabinet. Aceasta presupune audierea și avizarea miniștrilor în comisiile parlamentare de specialitate și, ulterior, votul în plenul Parlamentului.

Siegfried Mureșan a precizat că programul de guvernare a fost elaborat în cinci zile împreună cu colegii, experții și specialiștii din PNL, USR și UDMR, cele trei partide care susțin Guvernul. Documentul cuprinde 372 de măsuri concrete pe care viitorul Guvern ar urma să le implementeze pentru România.

Premierul desemnat a menționat că lista miniștrilor este formată din persoane pe care le consideră capabile, responsabile și serioase, care să pună în aplicare programul de guvernare.

„Am depus în această dimineaţă la Senatul României, în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru, programul de guvernare pe care îl propun şi lista completă a miniştrilor. În doar cinci zile am reuşit, am reuşit să elaborăm împreună cu colegii, cu experţii, cu specialiştii din cele trei partide care susţin acest guvern PNL, USR şi UDMR, am reuşit să depunem un program extrem de concret, detaliat, amplu, cu 372 de măsuri concrete pe care guvernul le va face pentru România şi am reuşit să depunem o listă de miniştri, miniştri capabili, responsabili, serioşi, care să implementeze programul de guvernare”, a afirmat Siegfried Mureşan.

Mureșan a precizat că programul de guvernare și lista miniștrilor au fost validate de cele trei formațiuni politice.

Programul detaliat de guvernare a fost finalizat în cursul zilei de vineri. Tot atunci, organele statutare ale UDMR, PNL și USR au validat programul de guvernare și lista miniștrilor, în această ordine.

Premierul desemnat a precizat că strategia stabilită a fost ca mai întâi să fie elaborat programul de guvernare, iar apoi să fie desemnați miniștrii care să îl implementeze.

„Aşa cum am spus pe durata întregii săptămâni, întâi programul de guvernare şi apoi miniştrii, apoi vom decide miniştrii pentru implementarea acestui program de guvernare. În cursul zilei de ieri am finalizat programul detaliat de guvernare şi tot în cursul zilei de ieri, organele statutare ale UDMR, ale PNL şi ale USR, în această ordine, în cursul după-amiezii de ieri, organele statutare ale acestor trei partide au validat programul de guvernare şi lista de miniştri”, a mai spus premierul desemnat.

Siegfried Mureșan a anunțat că reforma statului va fi primul lucru pe care Guvernul propus de el îl va face pentru România.

Printre măsurile prezentate se află reducerea numărului de parlamentari în funcție de rezultatele ultimului recensământ și limitarea numărului de secretari de stat din fiecare minister.

Guvernul propus ar urma să aibă trei vicepremieri, mai puțini decât guvernele anterioare. Fiecare vicepremier ar urma să aibă și un portofoliu.

O altă măsură anunțată este interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat.

„Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat. Vom reforma şi moderniza companiile de stat. Companiile de stat trebuie să producă servicii moderne pentru oameni, nu să fie o sursă de risipă a banului public. Ele trebuie modernizate, reformate, trebuie să aibă un management performant, să aibă un management performant. Vor fi listate la bursă sau privatizate, în orice caz administrate mai bine”, a mai transmis premierul desemnat.

Programul propus prevede și reforma și modernizarea companiilor de stat. Acestea ar trebui să ofere servicii moderne pentru oameni și să nu reprezinte o sursă de risipă a banului public.

Siegfried Mureșan a precizat că aceste companii trebuie reformate și să beneficieze de un management performant. Potrivit planului prezentat, unele dintre ele vor fi listate la bursă sau privatizate, iar în orice caz ar urma să fie administrate mai bine.

„Vrem o Românie modernă. Vom reduce numărul de parlamentari conform rezultatelor ultimului recensământ. Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister. Guvernul pe care îl propunem va avea doar trei vicepremieri, mai puţin decât guvernele anterioare şi fiecare vicepremier va avea un portofoliu. Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat”, a mai afirmat Siegfried Mureşan.

Premierul desemnat a anunțat că va exista un singur ghișeu pentru cetățeni. Serviciile referitoare la evidența populației, pașapoarte, permise și înmatriculări ar urma să fie disponibile în acest loc.

În privința TVA, Mureșan a precizat că aceasta nu va crește. El a menționat și posibilitatea ca TVA să revină la 19% atunci când situația o va permite.

Siegfried Mureșan a precizat că România trebuie să realizeze noi investiții în apărare.

Pentru o Românie sigură, alături de partenerii din NATO și Uniunea Europeană, Guvernul propus ar urma să continue investițiile într-o apărare antiaeriană eficientă, în apărarea antirachetă și în capacități de apărare împotriva dronelor.

Premierul desemnat a precizat că România va trebui să investească mai mult, mai rapid și pentru o perioadă mai lungă de timp pentru a face față provocărilor de la frontiera țării.

„Pentru o Românie sigură, alături de partenerii noştri din NATO şi din Uniunea Europeană, vom continua să investim într-o apărare antiaeriană eficientă, antirachetă, anti-anti-drone. Şi trebuie să spunem oamenilor adevărul, va trebui să investim mai mult, mai rapid şi pentru o perioadă mai lungă de timp, pentru a fi siguri, pentru a face faţă provocărilor de la frontiera României”, a mai transmis premierul desemnat.

Siegfried Mureșan a anunțat că Guvernul propus va continua pe baza lucrurilor bune realizate de Guvernul României în ultimul an.

Cele trei partide și-au asumat guvernarea României în această perioadă, inclusiv sub forma unui cabinet interimar. Planul prezentat de Mureșan este ca noul Guvern să construiască pe baza lucrurilor realizate în această perioadă și să intre într-o nouă etapă de creștere economică și dezvoltare.

„Vom continua pe baza lucrurilor bune făcute de Guvernul României în ultimul an. Cele trei partide şi-au asumat în mod responsabil guvernarea României în ultima perioadă, inclusiv sub forma unui cabinet interimar. Vom construi pe baza lucrurilor foarte bune făcute în această perioadă şi ne propunem să intrăm într-o nouă etapă de creştere economică şi de dezvoltare”, a subliniat Mureşan.

Declarațiile pot fi urmărite aici.

Propunerile PNL:

Mircea Abrudean, viceprim-ministru și ministrul Afacerilor Interne;

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor;

Raluca Turcan, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;

Oana Gheorghiu, ministrul Sănătății;

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene;

Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării;

Sebastian Burduja, ministrul Energiei.

Propunerile USR:

Radu Miruță, viceprim-ministru și ministrul Apărării Naționale;

Diana Buzoianu, ministrul Mediului;

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe;

Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor;

Irineu Darău, ministrul Economiei.

Propunerile UDMR:

Tánczos Barna, vicepremier și ministrul Agriculturii;

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării;

Ötvös Koppány, ministrul Culturii.

Pentru Ministerul Justiției este propusă Andrea Chiș, în calitate de ministru independent susținut de cele trei partide.

Siegfried Mureșan a precizat că audierile miniștrilor vor avea loc luni și marți. Votul în Parlament ar urma să aibă loc fie în a doua parte a zilei de marți, fie miercuri dimineață.

Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului urmează să se întrunească pentru stabilirea calendarului acțiunilor necesare învestirii Guvernului. Acesta va include audierea miniștrilor în comisiile de specialitate și ședința comună în care va fi dat votul de învestitură.

Programul și lista Guvernului sunt dezbătute de Camera Deputaților și Senat în ședință comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor, ceea ce în acest caz înseamnă 233 de voturi.

Guvernul Mureșan nu are, la acest moment, numărul de voturi necesar.

Articolul 89 din Constituție prevede că, după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, președintele României poate dizolva Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.

În cazul dizolvării Parlamentului începe procedura pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

Până la acest moment, Parlamentul a respins doar Cabinetul Veștea, la 22 iunie. Eugen Tomac, nominalizat și el premier de către președinte, nu a mai ajuns la votul din Parlament.