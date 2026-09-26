Mohammad Murad anunță planul AUR pentru negocierile cu social-democrații: Vom pune trei persoane, printre care și eu, la discuții cu PSD

Deputatul AUR Mohammad Murad a afirmat vineri seară că în interiorul formațiunii au avut loc deja discuții privind eventuale negocieri cu PSD pentru formarea unui guvern, în cazul în care Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan nu va obține voturile necesare în Parlament.

Potrivit lui Murad, liderul AUR, George Simion, ar fi discutat inclusiv despre desemnarea a trei persoane care să participe la eventualele negocieri cu social-democrații. Deputatul AUR susține că se află printre cele trei persoane care ar urma să participe la aceste discuții.

Întrebat dacă există discuții pentru o eventuală guvernare PSD-AUR, Mohammad Murad a răspuns afirmativ și a precizat că subiectul a fost abordat inclusiv în interiorul partidului. El a relatat că, în cadrul unei discuții recente cu George Simion, s-a vorbit despre desemnarea a trei persoane, printre care și el, pentru negocierile cu PSD atunci când situația politică va impune acest lucru.

„Da, sunt convins că există. Și în partid au avut loc discuții. Chiar la ultima discuție lungă cu domnul președinte Simion (…) vom pune trei persoane, printre care și eu, la discuții cu PSD, când va fi cazul”, a declarat deputatul AUR la Antena 3.

Murad consideră că, în cazul în care Guvernul Mureșan nu va primi votul de învestitură, vor urma consultări între AUR și PSD. Deputatul a susținut că, după un eventual eșec al Cabinetului propus de Siegfried Mureșan, discuțiile politice ar trebui reluate și purtate, în opinia sa, cu responsabilitate.

El a criticat în acest context atitudinea pe care a atribuit-o PNL și USR, despre care a spus că ar fi dat dovadă de răutate și aroganță, și a susținut că printr-o astfel de abordare nu poate fi guvernată sau construită țara.

„Cred că după ce domnul Mureșan o să știe exact valoarea lui și că nu este o soluție, încep din nou discuțiile. Și cred că vom discuta foarte responsabil, pentru că, cu răutate și cu aroganță, de care au dat dovadă PNL și USR, nu se poate guverna țara sau construi o țară”, a mai spus Mohammad Murad.

Întrebat dacă negocierile dintre PSD și AUR ar putea începe chiar a doua zi după un eventual eșec al Guvernului Mureșan, Mohammad Murad a revenit asupra discuției pe care susține că a avut-o cu George Simion. El a precizat că cele trei persoane desemnate, între care se află și el, ar urma să caute o soluție pe care o consideră corectă pentru țară.

„V-am spus foarte clar: în discuția cu domnul președinte Simion (…) vor fi trei persoane, între care sunt și eu, pentru a găsi o soluție corectă pentru țară”, a spus parlamentarul.

Deputatul AUR a făcut referire și la declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, potrivit cărora AUR ar avea interesul să rămână în opoziție, deoarece formațiunea se află într-o poziție bună în sondaje.

Murad a afirmat că este de acord cu această observație în ceea ce privește poziția lui George Simion, despre care a spus că nu ar fi înclinat să intre la guvernare tocmai datorită situației bune a partidului în sondaje. În același timp, deputatul consideră că trebuie pusă în balanță situația politică a partidului și situația țării, precizând că preferă ca țara să fie într-o situație bună.

„Eu sunt de acord cu domnul Grindeanu că domnul Simion nu se înclină să intre la guvernare, pentru că stăm foarte bine în sondaje. Dar între a sta bine în sondaje și a sta bine țara, eu prefer țara”, a spus deputatul.

Parlamentarul AUR a criticat ceea ce a descris drept un joc politic care nu ar favoriza România și a menționat că această problemă îi privește pe Sorin Grindeanu, Nicușor Dan și George Simion.

„Nu mi se pare corect, nici din partea domnului Grindeanu, nici din partea domnului Nicușor Dan, nici din partea domnului Simion, să se facă doar un joc politic care nu favorizează astăzi România”, a mai spus acesta.

Mohammad Murad a mers mai departe și a susținut că, dacă AUR nu va fi considerat o formațiune care poate participa legitim la formarea unei majorități, partidul ar trebui să ia în calcul inclusiv demisia parlamentarilor săi.

Deputatul a prezentat două variante și a spus că, în situația în care AUR nu va fi acceptat la guvernare, în opinia sa, parlamentarii formațiunii ar putea demisiona din Parlament. El și-a justificat poziția prin ideea că parlamentarii nu ar trebui să beneficieze de salarii și drepturi fără să își asume și obligațiile pe care le presupune mandatul.

„Avem două variante. Dacă nu vom fi acceptați la guvernare, după mine să ne dăm demisia din Parlament, pentru că mi se pare incorect să luăm salarii, să avem drepturi fără să avem obligații. Pentru că n-am luat dreptul de a fi la o guvernare sau la un guvern? Atunci eu, ca parlamentar, de ce să mă duc acolo să iau un salariu? Nu mi se pare corect”, a afirmat Murad.

Murad a susținut că mandatul primit de parlamentarii AUR ar trebui folosit pentru participarea efectivă la găsirea unor soluții de guvernare. El a precizat că George Simion, la fel ca orice alt parlamentar, ar avea responsabilitatea de a identifica soluții pentru oameni, nu de a urmări exclusiv interesele partidului sau un procent mai bun în sondaje.

Deputatul AUR a mai afirmat că toți parlamentarii sunt responsabili în fața situației pe care o traversează România.

„Domnul Simion trebuie să știe că este mandatat, ca și mine, ca orice alt parlamentar, pentru a găsi cele mai bune soluții pentru oameni. Nu pentru mine ca partid, nu pentru un procent în sondaj mai bun sau altul mai puțin bun. Nu mi se pare corect. Cu toții suntem responsabili în fața situației pe care o are România astăzi”, a subliniat deputatul.

Mohammad Murad a fost întrebat și despre poziția președintelui Nicușor Dan în privința unei eventuale formule de guvernare PSD-AUR.

În această săptămână, la New York, șeful statului a declarat că, în cazul în care Guvernul Mureșan nu va trece de Parlament, o eventuală formulă PSD-AUR nu reprezintă singura alternativă. Nicușor Dan a menționat inclusiv posibilitatea unui guvern tehnocrat sau a unor formule de rotație și a observat că PSD și AUR nu dețin singure majoritatea parlamentară.

În acest context, Mohammad Murad i-a cerut președintelui să fie mai maleabil în raport cu AUR. Deputatul a făcut o comparație între deciziile administrative și situația politică actuală, susținând că președintele trebuie să facă diferența între chestiuni locale, precum o autorizație de construire în București, și o situație care privește formarea unui guvern și, în opinia sa, salvarea țării.

„Domnul președinte trebuie să facă diferența între a nu semna o autorizație de construire în București și a fi de acord pentru a salva țara. Sunt două chestiuni total diferite. Aici nu se mai joacă pentru autorizația unui bloc sau altuia, se joacă pentru România. Jocul este mult mai mare”, a afirmat deputatul.

Murad a adăugat că Nicușor Dan ar trebui să își asume rolul de președinte al tuturor românilor.

„Domnul Nicușor Dan trebuie să fie mai maleabil. (…) Dacă este președintele tuturor românilor, trebuie să joace acest rol”, a adăugat acesta.

Deputatul AUR a susținut, de asemenea, că alegătorii formațiunii nu pot fi excluși din calculele politice privind formarea unei majorități. El a prezentat posibilitatea ca, în cazul în care președintele nu ar recunoaște opțiunea electorală reprezentată de AUR, să existe două perspective diferite asupra situației politice din România.

„Dacă spune domnul președinte că nu vrea să-i recunoască pe cei care au opțiunea AUR, atunci, evident, noi trebuie să ne gândim că avem de-a face cu două Românii: România care consideră că AUR este mandatat din partea ei și cealaltă Românie”, a declarat parlamentarul.

Întrebat să estimeze probabilitatea formării unui guvern PSD-AUR după votul asupra Cabinetului Mureșan, Mohammad Murad a reluat procentul de 52% pe care îl menționase anterior.

Deputatul a precizat însă că există o diferență între el și persoanele care iau decizia finală în partid. Murad a susținut că el își bazează poziția pe ceea ce consideră a fi o analiză logică și a afirmat că, în opinia sa, nu există o altă variantă.

„Știți care este diferența între mine și cei care decid? Este o diferență foarte mare. Din păcate, eu mă gândesc logic. Am mai dat o dată procentul de 52%. Nu există altă variantă”, a spus Murad.

Parlamentarul AUR consideră că, în lipsa unei astfel de formule, alternativa ar putea fi continuarea blocajului politic sau organizarea de alegeri anticipate.

În același timp, Murad a anunțat că lucrează împreună cu alți colegi la pregătirea partidului pentru o eventuală intrare la guvernare. El a susținut că AUR trebuie să ajungă la guvernare, considerând că aceasta este singura variantă pentru România.

„Eu sunt preocupat acum și cu alți colegi pentru a pregăti guvernarea. Pentru că nu există altă variantă pentru România decât să ajungă AUR la guvernare”, a afirmat Murad.

În final, Mohammad Murad a susținut că o eventuală schimbare a situației interne din PNL ar putea modifica și calculele privind formarea unei majorități.

Potrivit deputatului AUR, atât timp cât Ilie Bolojan conduce PNL, nu există o altă variantă. În cazul în care situația din partid s-ar schimba, Murad consideră că ar putea fi redeschis scenariul unei alianțe PSD-PNL.

„Cât timp Bolojan conduce PNL-ul, nu există altă șansă. Dacă mâine se schimbă lucrurile la PNL, se poate vorbi din nou de o alianță PSD-PNL. (…) Trebuie să recunoaștem că acest partid are drepturi și șanse egale la fel ca orice alt partid”, a afirmat deputatul AUR.

În același timp, parlamentarul a susținut că actuala configurație politică obligă celelalte formațiuni să ia AUR în calcul și să recunoască drepturile și șansele partidului în negocierile pentru formarea unei majorități.