Primul hotel Harry Potter din lume se deschide în Europa. Camerele vor fi inspirate de cele patru case Hogwarts

Lumea Harry Potter ajunge într-o nouă formă la LEGOLAND Deutschland Resort din Günzburg, Bavaria, unde este în dezvoltare primul ținut LEGO Harry Potter din lume, alături de primul hotel tematic dedicat oficial universului creat de J.K. Rowling. Proiectul din Germania este rezultatul colaborării dintre Merlin Entertainments și Warner Bros. Discovery Global Experiences, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial Harry Potter.

Deși proiectul este anunțat pentru acest an, nu există încă o dată exactă pentru deschiderea hotelului. În prezent, LEGOLAND Germania continuă să prezinte hotelul și noul ținut LEGO Harry Potter ca fiind în dezvoltare, fără să anunțe ziua inaugurării și fără să fi deschis rezervările pentru această cazare, potrivit Le Revue Des Hotels.

Sezonul regulat al parcului în 2026 se desfășoară între 28 martie și 8 noiembrie. În aceste condiții, dacă hotelul se va deschide în acest an, inaugurarea ar trebui să aibă loc înainte de încheierea sezonului regulat. LEGOLAND nu a confirmat însă până acum o zi anume pentru deschidere.

Pe pagina dedicată proiectului, vizitatorii se pot înscrie pentru a primi informații despre evoluția acestuia și despre viitoarele noutăți.

Hotelul va extinde experiența oferită în noul ținut LEGO Harry Potter și va transforma cazarea într-o parte a aventurii. Camerele vor fi inspirate de cele patru case de la Hogwarts, Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff și Ravenclaw, și vor utiliza elemente decorative și culorile asociate fiecărei case.

Conceptul combină universul vrăjitorilor cu estetica LEGO, astfel încât decorul să păstreze atât atmosfera specifică Harry Potter, cât și stilul caracteristic LEGOLAND. Detaliile complete privind camerele, facilitățile și activitățile care vor fi disponibile la hotel nu au fost încă anunțate.

Hotelul nu va fi singura atracție dedicată francizei. LEGOLAND Deutschland pregătește primul ținut LEGO Harry Potter din lume, conceput pentru a aduce universul Hogwarts în lumea pieselor LEGO.

Potrivit anunțului oficial, zona va include personaje și locuri cunoscute din poveștile Harry Potter, precum și noi aventuri, toate reinterpretate în stil LEGO. Astfel, vizita poate combina accesul în parc cu o experiență de cazare inspirată din universul Harry Potter.

Proiectul marchează o nouă etapă în colaborarea dintre Harry Potter și LEGO, care datează din 2001, când au apărut primele produse LEGO inspirate de franciză. De atunci, colecția a continuat să se extindă cu noi seturi și personaje.

LEGOLAND Deutschland Resort este situat în Günzburg, Bavaria, în sudul Germaniei, între München și Stuttgart. Parcul se află în apropierea autostrăzii A8, iar ambele orașe sunt la aproximativ o oră de mers cu mașina, potrivit informațiilor oficiale ale resortului.

Resortul este orientat în special către familii și include deja mai multe tipuri de cazare tematice. Printre acestea se numără camere și unități inspirate de LEGO, cavaleri, pirați sau NINJAGO.

Noul hotel se înscrie într-o tendință tot mai vizibilă în industria ospitalității, aceea de a transforma cazarea într-o experiență în sine. În acest caz, camera de hotel nu este doar un loc în care vizitatorii înnoptează, ci devine o extensie a universului pe care îl descoperă în parc.