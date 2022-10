Actorul care l-a interpretat pe Hagrid în seria Harry Potter s-a stins din viață la 72 de ani

Robbie Coltrane, actorul care a jucat rolul îngrijitorului școlii de la Hogwarts, Rubeus Hagrid, în adaptarea cinematografică a seriei „Harry Potter” de JK Rowling, s-a stins la vârsta de 72 de ani.

Amintim că acesta a jucat roluri impresionante și în filmele „GoldenEye”, „World Is Not Enough”, dar și în seria britanică „Cracker”, potrivit theguardian.com

Agentul său l-a descris drept un talent unic

Agentul său, Belinda Wright, l-a descris drept un „talent unic” și a spus că rolul de Hagrid a adus bucurie copiilor şi adulţilor din întreaga lume.

„Probabil că lumea îşi va aminti de el în deceniile următoare ca Hagrid din filmele Harry Potter, un rol care a adus bucurie copiilor şi adulţilor din întreaga lume”, a spus ea.

Totodată, Belinda Wright a făcut apel la respectarea intimităţii familiei actorului într-un astfel de moment.

La rândul ei, primul ministru al Scoţiei, Nicola Sturgeon, a descris moartea lui Coltrane drept „o veste foarte tristă”. Ea a vorbit despre profunzimea lui Coltrane ca actor, şi despre faptul că a abordat diverse genuri, de la comedie la dramă, precizând că rolul său preferat este cel al lui Fitz, din „Cracker”.

„Robbie Coltrane, legendă scoţiană a divertismentului – ne va fi foarte dor de tine. RIP”, a spus ea.

Robbie Coltrane a fost educat la Glenalmond College

Născut Anthony Robert McMillan în prospera suburbie din Glaswegian Rutherglen, Robbie Coltrane a fost educat la Glenalmond College, înainte de a merge la Glasgow School of Art.

Acesta s-a gândit la abilitatea sa de pictor și a susținut spectacole live, acționând în companii de teatru radicale, printre care și o trupă din închisoarea de stat San Quentin. Acesta a făcut și standup, unde și-a luat pseudonimul Coltrane ca omagiu celebrului muzician de jazz John Coltrane.

Prima sa apariție pe ecrane a fost Waterloo Sunset, Play for Today, regizat de Richard Eyre, în 1979. După aceea, a avut mici apariții în filme și emisiuni TV, printre care „Flash Gordon”, „Are You Being Served?”, „Krull” și „Britannia Hospital”, aspectul său distinctiv și dimensiunea corporală ajutându-l să iasă în evidență, notează sursa menționată.

Abilitățile de comediant ale lui Coltrane au început să îl ajute pe parcursul anilor, el obținând succesul la începutul anilor 1980 în emisiuni TV precum „Alfresco” și „A Kick Up the Eighties”.