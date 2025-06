Actorul american Jack Betts, cunoscut pentru rolurile sale din westernurile italiene și din filme de succes precum „Spider-Man” sau „Gods and Monsters”, a murit în somn la vârsta de 96 de ani, în locuința sa din Los Osos, California. Informația a fost confirmată de nepotul său, Dean Sullivan, conform Hollywood Reporter.

Jack Betts o prezență activă pe scena filmului și televiziunii timp de decenii

Membru al prestigiosului The Actors Studio, Betts a fost o prezență activă pe scena filmului și televiziunii timp de decenii, având un parcurs artistic deosebit de variat. În perioada 1979–1985, el a interpretat rolul medicului Ivan Kipling în serialul american „One Life to Live”, iar lista sa de apariții în telenovele include titluri notabile precum „General Hospital”, „All My Children”, „Another World” sau „Guiding Light”. În paralel, a apărut și în seriale populare precum „Friends”, „Frasier”, „Kojak”, „Gunsmoke”, „Remington Steele”, „The Mentalist” și „Monk”.

Betts și-a construit o carieră aparte și în cinematografia italiană, unde a jucat în circa 15 westernuri spaghetti sub numele de scenă Hunt Powers, începând cu „Sugar Colt” (1966) al lui Franco Giraldi. Deși filmele sale nu au beneficiat de distribuție în America de Nord, actorul a continuat să lucreze intens în Europa până în 1973.

În anii ’50, după ce a fost remarcat într-un exercițiu de actorie, Betts a obținut o bursă de trei ani la The Actors Studio, unde a fost instruit de legendarul Lee Strasberg. Regizorul Elia Kazan l-a distribuit ulterior într-o producție cu „Cat on a Hot Tin Roof”, iar actorul a revenit pe Broadway pentru o montare a piesei „Sweet Bird of Youth” și pentru roluri în „Richard III” sau „Dracula”, unde a avut ocazia, chiar și pentru o singură seară, să-l înlocuiască pe Raul Julia în rolul Contelui.

A avut roluri în filme importante precum „Spider-Man”

Pe marile ecrane, Betts a avut roluri în filme importante precum „Spider-Man” (2002), unde a interpretat un membru al consiliului Oscorp, „Gods and Monsters” (1998) — unde l-a portretizat pe Boris Karloff — dar și în „Falling Down”, „8MM”, „Office Space”, „The Assassination of Trotsky”, „Batman Forever” și „Batman & Robin”.

Actorul a fost și un apropiat al actriței Doris Roberts, cunoscută din serialul „Everybody Loves Raymond”. Cei doi au fost prieteni de-o viață, au locuit în aceeași casă în Hollywood Hills și au apărut împreună la numeroase evenimente din lumea filmului, până la moartea acesteia în 2016. Betts a scris o piesă de teatru intitulată „Screen Test: Take One”, regizată de Doris Roberts, ce satiriza lumea telenovelelor.

Jack Betts s-a născut la 11 aprilie 1929 în Jersey City, New Jersey, și spunea că este înrudit cu al 13-lea președinte al SUA, Millard Fillmore. A fost inspirat să devină actor după ce l-a văzut pe Laurence Olivier în „Wuthering Heights”. A crescut în Miami, a absolvit University of Miami, și-a început cariera într-o fabrică de lămpi, iar restul e istorie de teatru și film.

Betts lasă în urmă o carieră vastă și diversificată, dar și o familie numeroasă: o soră în vârstă de 99 de ani, care va împlini 100 în noiembrie, și mai mulți nepoți și nepoate care îi vor păstra vie amintirea.