Loretta Swit, un simbol al televiziunii americane, a încetat din viață în urmă cu câteva ore

Loretta Swit, celebră pentru rolul său din serialul M*A*S*H, s-a stins din viață vineri, la vârsta de 87 de ani, informează agenția Reuters. Ea a murit acasă, în New York, din cauze naturale, potrivit declarației agentului său, Harlan Boll.

Această actriță premiată cu două premii Emmy a rămas în memoria publicului ca asistenta Margaret „Hot Lips” Houlihan, personaj central în producția care a făcut istorie în televiziunea americană între anii 1972 și 1983.

„Hot Lips” – o prezență puternică în cadrul spitalului mobil

Serialul „MASH” a fost revoluționar prin abordarea sa și a avut o distribuție remarcabilă, inclusiv nume ca Alan Alda, Mike Farrell și Harry Morgan. Swit a fost singura femeie prezentă constant în povestea din spitalul militar mobil 4077.

Personajul său era o combinație rară: o femeie puternică, hotărâtă, dar cu vulnerabilități bine conturate. Ea a fost implicată în multe din momentele-cheie ale serialului, precum relația complicată cu maiorul Frank Burns, sau nunta și divorțul ei din serial.

Un parcurs actoricesc impresionant

Loretta Swit s-a născut pe 4 noiembrie 1937 în orașul Passaic, din statul New Jersey. După ce a terminat liceul, a ales să urmeze cursurile de actorie la American Academy of Dramatic Arts din New York, chiar dacă părinții ei erau împotriva acestei decizii. În paralel cu studiile, a muncit ca stenografă, continuând să participe la audiții pentru diverse roluri.

„De când mă știu, mi-am dorit să devin actriță. Nu-mi amintesc să fi avut vreodată altă aspirație decât să joc”, a mărturisit ea într-un interviu acordat revistei Star în 2010.

Pe lângă cariera sa în teatru și televiziune, Loretta Swit a fost o vegetariană convinsă și o pasionată susținătoare a drepturilor animalelor.

Cariera sa a început cu roluri mici în seriale precum „Gunsmoke” și „Bonanza”, dar adevărata recunoaștere a venit odată cu rolul „Hot Lips” din „M*A*S*H”.

Succes și dedicare: de la televizor la teatru și activism

De-a lungul carierei, Loretta Swit a fost recunoscută nu doar pentru talentul ei actoricesc, ci și pentru angajamentul său față de drepturile animalelor. Era vegetariană convinsă și susținătoare activă a Humane Society of the United States.

Pe lângă televiziune, Loretta Swit și-a făcut debutul pe scena Broadway-ului în anul 1975, în piesa „Same Time, Next Year”. De asemenea, a participat la turnee cu musicalul „Mame” și a susținut reprezentații în solo-ul „Shirley Valentine” de peste 1.000 de ori, pe parcursul a trei decenii.

„Simțirea este esențială, pentru că atunci când încetezi să simți, înseamnă că ești mort”, a spus actrița într-un interviu pentru revista Star, în 2010.

Viața personală și moștenirea lăsată

Loretta s-a căsătorit în 1983 cu actorul Dennis Holahan, cu care a avut o relație care s-a încheiat prin divorț în 1995. Nu au avut copii.

Deși „M*A*S*H” s-a încheiat în urmă cu zeci de ani, serialul continuă să fascineze noi generații prin multiplele redifuzări internaționale.

„Serialul nu a fost niciodată scos din grilă! Mulţi oameni nu realizează asta. L-am văzut în Thailanda, în Egipt… Este un fenomen”, a spus ea cu mândrie.

Mesajul unei actrițe dedicate artei și simțirii

Despre rolul său și actoria în general, Loretta Swit spunea:

„Pentru mine, actoria nu este despre a te ascunde, ci despre a te arăta pe tine însuți. Ea îți oferă libertatea de a simți”.

Ea credea că a simți este esențial în viață, și asta a transmis în toate rolurile sale.

Loretta Swit rămâne o legendă a televiziunii americane, iar personajul său „Hot Lips” Houlihan va continua să fie admirat pentru complexitatea și autenticitatea cu care a fost portretizat.