Patrick Adiarte, in vârstă de 82 de ani, era cunoscut mai ales pentru rolurile din „M*A*S*H” și „The Brady Bunch”, a murit, marți, într-un spital din Los Angeles, potrivit The Hollywood Reporter.

Adriarte a murit din cauza unei pneumonii

Nepoata sa, Stephanie Hogan, a spus că actorul a murit din cauza unei pneumonii. Adriarte, născut în Filipine, a fost Ho-Jon în celebrul seriala american „MASH”. Personajul orfanului coreean a fost alături de Hawkeye Pierce (Alan Alda) și Trapper John McIntyre (Wayne Rogers) în șapte episoade din primul sezon al serialului CBS din anii 1970.

Adriarte a avut o apariție memorabilă în premiera sezonului 4 al serialului „The Brady Bunch”, din 1972.

De asemenea, Adriarte a jucat în numeroase producții de pe Broadway, printre care „The King and I” (cu Yul Brynner) și „Flower Drum Song”, dar și în adaptările cinematografice ale celor două spectacole.

Tot în anii 70, a avut o scurtă carieră în muzică, fiind apreciat pentru hitul pop „Five Different Girls”. Printre alte roluri amintite de site-ul Imdb se numără cele din serialele „High Time”, „Bonanza”, „Hawaii Five-O”, „Kojak” și „John Goldfarb, Please Come Home”.

Adiarte a fost închis în timpul celui de-al Doilea Război Mondial

Patrick Robert Adiarte s-a născut la Manila pe 2 august 1942. A fost închis de japonezi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și a fost lovit de o grenadă când avea doar 2 ani, după ce familia sa a încercat să evadeze, potrivit The Hollywood Reporter. Tatăl său a fost ucis, iar familia sa s-a mutat la New York în 1946. El a devenit cetățean american în 1956.

”Te vom păstra mereu în amintirea noastră”

Potrivit Deadline, Adiarte a predat dansul în anii următori la Santa Monica College. Actorul a fost căsătorit cu cântăreața de cabaret Loni Ackerman, din 1975 până în 1992.

Fanii i-au adus un ultim tribut lui Adiarte pe X/Twitter: ”Intrarea în scenă a personajului lui Adiarte în ”The King and I” este una dintre cele mai frumoase scene. RIP, iubitul nostru rege. Te vom păstra mereu în amintirea noastră”, a scris cineva.