Dan Ziskie și-a clădit cariera în jurul unor roluri marcante de oficiali guvernamentali și lideri puternici. În drama HBO Treme, acțiunea căreia are loc în New Orleans-ul post-uragan Katrina, Ziskie l-a interpretat pe C.J. Liguori, un investitor influent implicat în reconstrucția orașului.

A apărut în 26 de episoade ale serialului, devenind o prezență emblematică în povestea comunității devastate de dezastru, potrivit Daily Beast.

Ulterior, și-a făcut apariția în House of Cards, unde a jucat rolul vicepreședintelui Jim Matthew. Personajul său, un politician ambițios dar maleabil, este convins de Frank Underwood (interpretat de Kevin Spacey) să părăsească Casa Albă pentru a reveni în funcția de guvernator al statului Pennsylvania.

Ziskie a adus în acest rol un amestec subtil de vulnerabilitate și autoritate, contribuind la complexitatea intrigilor politice din serial.

Deși rolurile din serialele dramatice i-au adus notorietatea, Ziskie a avut o carieră extrem de variată în televiziune și film. A avut un cameo controversat în Chappelle’s Show, unde a interpretat, într-un sketch alb-negru cu aer retro, capul unei familii albe cu un nume care semăna cu un cuvânt ofensator — un moment tipic pentru stilul provocator al comediantului Dave Chappelle.

Ziskie a apărut și în numeroase alte seriale de succes, inclusiv Sex and the City, Blue Bloods și Madam Secretary. În 2015, a fost distribuit în filmul Concussion, unde l-a jucat pe Paul Tagliabue, comisarul NFL, într-o dramă inspirată din fapte reale despre impactul traumelor cerebrale în fotbalul profesionist american.

Ultima sa apariție pe ecran a fost în 2019, în serialul juridic Bull, difuzat de CBS.

Pe lângă activitatea sa de actor, Ziskie a fost pasionat de fotografie. Stabilit în New York, a surprins atmosfera străzilor orașului în imagini expresive și introspective. În 2017, a lansat albumul foto intitulat Cloud Chamber, o colecție eclectică de instantanee care reflectau sensibilitatea artistică și ochiul său critic.

Familia sa l-a descris ca fiind „un om de un talent remarcabil și un fin observator al vieții.” Născut în Detroit, Ziskie și-a început parcursul artistic în teatru, la Second City din Chicago, una dintre cele mai influente scene de improvizație din SUA. Și-a făcut debutul cinematografic în 1984, în filmul Very Close Quarters, și a jucat în peste 30 de producții pentru marele ecran.