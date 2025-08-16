Arnold Schwarzenegger, fost campion de culturism, actor și guvernator al Californiei, a lansat un atac extrem de dur la adresa lui Donald Trump, după întâlnirea acestuia cu Vladimir Putin, desfășurată la summitul din Alaska.

Reacția sa a venit în urma momentului în care liderul de la Casa Albă l-a aplaudat și l-a lăudat public pe președintele rus. Schwarzenegger a spus că s-a întrebat când Trump urma să-i ceară un autograf lui Putin și a amintit, prin contrast, de celebra întâlnire de la Berlin dintre Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov, când președintele american din anii ’80 a cerut dărâmarea Zidului Berlinului – un episod care a marcat prăbușirea comunismului și, ulterior, dezintegrarea Uniunii Sovietice.

Într-un mesaj video postat pe rețelele sale de socializare, Schwarzenegger a declarat că a urmărit conferința de presă comună și a considerat-o penibilă. El a spus că Trump părea a fi într-o poziție de subordonare, asemenea unui fan extaziat, și a susținut că se întreba dacă nu cumva președintele american urma să ceară un autograf, să facă un selfie sau un alt gest de admirație față de liderul rus.

Actorul a adăugat că, prin modul în care s-a prezentat la conferință, Trump a trădat nu doar comunitatea de informații și sistemul de justiție american, ci și întreaga țară. În opinia sa, șeful de la Casa Albă ar fi uitat ce însemna puterea unui președinte american și ce exemplu dăduse Ronald Reagan atunci când i-a cerut direct lui Mihail Gorbaciov să dărâme zidul de la Berlin.

„Domnule președinte Trump, am văzut conferința de presă cu președintele Putin. A fost penibil. Stăteați acolo în poziția ghiocelului, ca un fan în extaz. Chiar mă întrebam când o să-i cereți un autograf, sau să faceți un selfie împreună, sau ceva de genul ăsta. Prin această conferință de presă, pur și simplu ați trădat comunitatea noastră de informații, sistemul de justiție și, cel mai grav, țara noastră. Sunteți președintele Statelor Unite, nu ar trebui să faceți așa ceva, ce se întâmplă cu dvs? Adică ce s-a întâmplat cu puternicele cuvinte ale puternicului președinte Ronald Reagan, când a mers la Berlin și a spus «Domnule Gorbaciov, dărâmați zidul»? Ce s-a întâmplat cu toate acestea?”, a transmis Arnold Schwarzenegger sâmbătă, 16 august.

Conferința de presă, desfășurată sub forma unor declarații fără întrebări din partea jurnaliștilor, a generat un val de critici și nedumerire, inclusiv în rândul susținătorilor lui Trump.

Într-un editorial publicat de The Kyiv Independent, jurnaliștii ucraineni au descris momentul drept dezgustător, rușinos și inutil, menționând că un dictator pătat de sânge și acuzat de crime de război a fost primit ca un oaspete regal în „țara tuturor posibilităților”, chiar în timp ce dronele sale loveau orașe din Ucraina.

La rândul lor, jurnaliștii de la The New York Times au relatat că summitul a fost precedat de numeroase speculații și incertitudini, dar s-a încheiat cu și mai puțină claritate.

Singurul lucru evident, au scris aceștia, a fost satisfacția afișată de Vladimir Putin, care părea încântat că, deși era considerat un paria și era vizat de mandate internaționale, participa la o întâlnire cordială cu președintele Statelor Unite chiar pe pământ american, în apropierea Rusiei.

Critici au apărut și în presa europeană. În Marea Britanie, jurnaliștii au remarcat că întâlnirea nu a produs niciun acord privind încheierea războiului din Ucraina. În Franța, televiziunile au descris summitul ca pe o revenire atent regizată a lui Vladimir Putin pe scena internațională, cu onoruri și ceremonii fastuoase, deși războiul era încă în plină desfășurare.

În Germania, comentatorii au subliniat că discuțiile dintre cei doi lideri s-au încheiat fără rezultate concrete, fiind menționate doar „discuții productive”, fără vreo referire clară la un armistițiu sau la pași concreți pentru pace.