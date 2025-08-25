Evenimentul din Alaska din 15 august, întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin a fost asemănată, și nu de puține ori, cu Conferința de la Yalta, desfășurată între 4 – 11 februarie 1945. Atunci, s-au reunit liderii „Big Three”, Roosevelt, Churchill și Stalin, pentru a decide viitorul Europei după înfrângerea nazismului în cel De-al Doilea Război Mondial.

Iar după întâlnirea din Alaska, Europa, se prezintă încă în așteptare. Statele membre UE și liderii europeni au răspuns prin reafirmarea solidarității cu Ucraina. Întâlnirea lor cu Trump la Casa Albă a transmis un mesaj de unitate în fața tacticii ruse, chiar dacă pacea pare departe.

Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, a fost prezent în cadrul unui podcast de pe 25 august de pe canalul de YouTube „HAI România” moderat de istoricul și jurnalistul Dan Andronic.

Cu această ocazie, diplomatul a ținut să sublinieze faptul că „Europa-Putere, după Cel De-al Doilea Război Mondial, era o putere care ar fi putut să fie mai mult decât a fost. Când am vrut ca România să intre în Uniunea Europeană, noi ne-am gândit la o Românie puternică într-o Uniune Europeană puternică, într-o Uniune Europeană politică, formată într-adevăr din state, națiuni suverane, dar care împreună se uneau pentru a-și promova interesele comune pe baze federale, sau prin mecanisme de tip federal”.

Însă, această Europa descrisă de Adrian Severin, din punctul său de vedere, nu a ajuns la nivelul la care să fie mai mult decât o speranță de jucători de superputere mondială.

„Ea rămâne, a rămas, o Europa ocupată, o Europa sub ocupație americană. NATO, de fapt, o formă de ocupație, de control american a politicii externe și de securitate a statelor europene membre. Uniunea Europeană inițiată de Comunitatea Cărbunelui și Oțelului și apoi Comunitatea Economică Europeană, au fost tot niște structuri care au fost create urmând un plan american, inclusiv cu sprijinul planului Marshall. Dar planul Marshall a fost doar un plan care era menit să ajute Europa ocupată de american”, a subliniat diplomatul.

Fostul ministru de Externe subliniază astfel că Uniunea Europeană a fost inițial creată tot în interes american.

„Încât americanii să nu ducă povara sărăciei statelor europene ocupate, ci dimpotrivă, să se poată alimenta din bogăția pe care aceste state ar fi creat-o, o bogăție pe care o creau cu, inițial, sprijin bănesc american”, a punctat el.

De asemenea, Dan Andronic amintește că, totuși, la acea vreme se poate vorbi despre o generație de politicieni americani care veneau din Europa și care o vedeau ca pe un „cămin ancestral”.

„Majoritatea veneau din Europa, deci era bătrâna bunică bogată care trebuia ajutată să trăiască totuși convenabil ca să nu trebuiască să o țină eii în spital”, adaugă istoricul. Și de aceea spune în continuare că „Uniunea Europeană este, de fapt, un eșec. Este un eșec, nu economic, ci este un eșec politic”.

Adrian Severin continuă explicațiile și menționează că se poate vorbi despre UE ca fiind un eșec pentru că Uniunea, totuși, a fost gândită nu ca o uniune vamală, nu ca o uniune a spațiului de liberă circulație, ci aproape ca o federație. „Așa a plecat inițial”, a declarat diplomatul.

„Deci, mulți au văzut o UE ca o instituție, o entitate cu caracter economic. Nu. A fost un proiect politic. N-a fost un proiect economic. Vorbim despre un proiect politic realizat cu instrumente economice. Ca să-i lase pe cei ocupați să fie fericiți că au burta plină”, a subliniat fostul ministru.

„Ceea ce eu am sesizat chiar din anii 1990, când am început noi românii să intrăm și să vedem ce se întâmplă în Uniunea Europeană, să o vedem din interior, mi-am dat seama atunci, cu surpriză, că spre deosebire ce credeam eu, există o relație, o frățietate monolitică transatlantică. Ceea ce la vremea respectivă nu era neapărat foarte amenințător, dar care în perspectivă, crea imaginea unui conflict transatlantic. Numai cu câțiva ani în urmă, Angela Merkel și François Hollande, declarau că America este o amenințare la adresa securității Europei, la fel de mare, ziceau ei, cum este și Rusia și China”, a mai spus Adrian Severin în cadrul podcastului.

Iar în ceea ce privește prezentul, după războiul din Ucraina și discuțiile dintre Trump și Putin, unitatea ce se creează la nivelul Uniunii Europene este, în opinia sa, o iluzie.