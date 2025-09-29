Adrian Severin a afirmat că ceea ce s-a întâmplat nu poate fi numit alegeri și nici un concurs propriu-zis, pentru că nu a existat o competiție reală între partide.

El a explicat că nu a fost vorba despre o competiție electorală între pro-europeni și anti-europeni, ci mai degrabă despre o confruntare între grupuri pe care le-a numit „neobolșevici” și „criptobolșevici”, care nu susțin cu adevărat ideea europeană.

Profesorul Adrian Severin a subliniat că oferta politică prezentată electoratului nu respectă principiile europene, ci promovează un fel de globalism cultural ce, în opinia sa, este contrar valorilor și rezistenței tradiționale ale Europei.

”Acestea, în primul rând, n-au fost alegeri. Nu a fost un concurs, nici măcar nu i-aș spune eu că n-a fost un concurs cinstit pentru că necinstit trebuie să fie, totuși, un concurs. Ăsta a fost un nonconcurs, căruia nu-i putem adăuga cine știe ce atribut. De fapt, nu a fost nici măcar o competiție electorală între partide, să le numim moldovenești, după numele țării, da? Nu după numele poporului. Sunt unii care vor ceva pentru Republica Moldova, alții care vor altceva pentru Republica Moldova, unii care fac o ofertă electoratului moldovean, alții care fac o altă oferă și electoratul vine și dintre astea și dintre ăștia alege. Acolo a fost, dacă vreți, un concurs între neobolșevici și criptobolșevici. Nici măcar nu se poate spune că a fost o competiție între pro-europeni și anti-europeni, pentru că neobolșevicii nu sunt pro europeni. Ei, de fapt, distrug ideea europeană. Acest globalism cultural pe care îl practică nu este pro-european. Ideea europeană nu este asta și Europa nu a rezistat niciodată cu o asemenea idee, cu un asemenea proiect, în măsura în care proiecte similare au fost avansate”, spune Adrian Severin.

Adrian Severin a declarat că Uniunea Europeană poate funcționa doar ca o federație sau confederație de state suverane, care își împart o parte din resurse pentru a atinge obiective comune.

El a apreciat că un astfel de model asigură pacea, libertatea, bunăstarea și demnitatea națională, precum și securitatea individuală, socială, națională și internațională a membrilor săi.

Severin a adăugat că planurile promovate de anumite grupuri progresiste și globaliste din România și Republica Moldova nu corespund acestui ideal european.

”Uniunea Europeană poate să existe doar ca federație sau confederație de state, națiuni suverane care își pun o parte din resursele lor în comun pentru a realiza niște obiective comune. Atât și nimic mai mult. Asta este foarte mult și foarte bun pentru că o asemenea Europă este o Europă a păcii, a libertății, a bunăstării și a demnității naționale. O Europă care asigură, în același timp, securitatea individuală și securitatea socială, securitatea națională și securitatea internațională a membrilor săi. Ceea ce ne propun soroșiștii și neobolșevicii și globaliștii așa-ziși progresiști în România și antenele lor, săgețile lor din Republica Moldova nu are legătură cu acest proiect european”, spune Adrian Severin.

Adrian Severin a explicat că grupurile pe care le-a numit bolșevice sau criptobolșevice, care s-au opus partidului și liderilor precum Maia Sandu, nu sunt susținute de Putin și nu urmează interesele Rusiei.

El a precizat că Putin nu este pro-sovietic, ci este interesat de restaurarea influenței Imperiului Rus, pe care îl consideră distrus în mare parte de factori străini culturii și identității rusești.

Severin a subliniat că Rusia nu acceptă să fie împinsă dincolo de frontierele istorice, în contextul presiunilor NATO și ale Uniunii Europene.

”Acești bolșevici sau criptobolșevici care s-au opus partidului și forțelor simbolizate, aș zice, de Maia Sandu, care este o soroșistă detestabilă, dar minoră, în același timp (…) nu sunt putiniști. Nu sunt susținuți de Putin. Putin este antisovietic. El are nostalgia Imperiului Rus care a fost dărâmat, în mare măsură, de non-ruși sau de idei care nu erau deloc rusești și care au împins vechiul Imperiu al țarilor dincolo de frontiera de la Brestlitovsk, cea mai rușinoasă frontieră din istoria sau cea mai detestabilă, din punctul lor de vedere, frontieră din istoria Rusiei, o frontieră în care, astăzi, în spatele căreia astăzi vor să o împingă NATO și Uniunea Europeană. Și se înțelege de ce Rusia nu se lasă totuși împinsă în spatele liniei”, a continuat acesta.

Întregul podcast poate fi vizionat mai jos.