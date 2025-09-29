A venit și prima reacție de la Moscova, în urma rezultatului final al alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Kremlinul a acuzat autoritățile din Republica Moldova luni, 29 septembrie, că ar fi împiedicat sute de mii de moldoveni care trăiesc în Rusia să participe la alegerile parlamentare de duminică.

Motivul: au fost deschise doar două secții de vot pentru diaspora din această țară, notează agențiile internaționale de presă.

Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a afirmat că, din datele de care dispune Kremlinul, sute de mii de cetățeni moldoveni din Rusia nu au avut posibilitatea să voteze, din cauză că au fost deschise doar două secții de votare.

El a adăugat că Moscova ia act de faptul că unele forțe politice din Republica Moldova au reclamat nereguli în timpul procesului electoral.

Totuși, Dmitri Peskov nu a vrut să transmită în mod clar dacă dacă Rusia recunoaște sau nu rezultatul scrutinului.

„Din ceea ce vedem şi ştim, putem confirma că sute de mii de moldoveni au fost privaţi de oportunitatea de a vota în Rusia deoarece doar două secţii de votare erau deschise pentru ei”, a punctat purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.

O reacție a venit rapid și din partea lui Igor Dodon, liderul Blocului Patriotic. El refuză să recunoască rezultatul acestor alegeri, anunțând că va merge în instanță pentru a-și căuta dreptatea.

„Sunt unele încălcări pe care noi le analizăm până la sfârșitul zilei și le vom înainta conform procedurilor. Vă spun care este procedura. Prima dată examinează Comisia Electorală Centrală (CEC). Dacă CEC-ul le respinge, mergem la Curtea de Apel, mai departe la Curtea Supremă de Justiție și mai departe la Curtea Constituțională. (…) De aceea, vom merge strict pe procedura legală, fără provocări, fără destabilizări. Au fost depuse zeci de contestații, care trebuie să fie examinată. După ce o să fie examinate, o să fie luată decizia. Până când nu sunt examinate toate contestațiile, nu recunoaștem niciun fel de alegeri”, a precizat Dodon.

Fostul președinte al Republicii Moldova anunță că alegerile pe teritoriul țării au fost câștigate de cei din Opoziție, însă diaspora a răsturnat din nou rezultatul final al alegerilor.

„Toate partidele de opoziție au învins în țară în aceste alegeri parlamentare. Opoziția a acumulat mai mult de 49% în țară și PAS doar 44%. Deci, PAS-ul, din nou, datorită diasporei, datorită a ceea ce s-a făcut în afara țării, obține, după datele lor preliminare, 50 de mandate plus”, a mai afirmat Igor Dodon.

De cealaltă parte, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că nu se așteaptă ca Federația Rusă să renunțe complet la acțiunile de intimidare sau presiune asupra țării sale.

„E clar că Federaţia Rusă nu va renunţa în totalitate la acţiunile de intimidare sau de presiune asupra Republicii Moldova, dar eu cred că cetăţenii Republicii Moldova au demonstrat convingător în aceste alegeri că suntem aşa cum am spus, oameni cu demnitate şi suntem oameni curajoşi”, a spus Maia Sandu.

Ea a subliniat că cetățenii moldoveni au demonstrat prin vot că își doresc un parcurs european și că își apără suveranitatea.

Maia Sandu a ținut să mai transmită că Republica Moldova este un stat mic, dar hotărât, iar instituțiile și societatea trebuie să se consolideze pentru a face față provocărilor externe.

„Moldova este o ţară mică, dar este o ţară voinică şi doar aşa putem să ne apărăm şi suveranitatea şi independenţa noastră şi alegerea pe care a făcut-o cetăţenii. Suntem vigilenţi, suntem conştienţi că trebuie să continuăm să consolidăm capacitatea instituţiilor statului, dar şi rezilienţa societăţii, dar aceste încercări prin care am trecut ne-au făcut mai puternici”, a mai transmis liderul de la Chișinău, după anunțarea rezultatelor finale ale alegerilor.

Scrutinul parlamentar a fost câștigat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea proeuropeană aflată la guvernare, care a obținut o victorie considerată de analiști una decisivă în fața rivalului pro-rus Blocul Patriotic.

Rezultatele publicate de Comisia Electorală Centrală arată că PAS a înregistrat 50,20% din sufragii, în timp ce Blocul Patriotic s-a situat pe locul al doilea, cu 24,17% din voturi.

Rezultatele detaliate arată diferențe regionale semnificative. În Găgăuzia, Blocul Patriotic a câștigat detașat, cu 82,35% din voturi, în timp ce PAS a obținut doar 3,19%. În Transnistria, Blocul Patriotic a obținut 51,02%, iar PAS 29,89%.

În capitala Chișinău, PAS a avut un scor de 52,68%, față de 21,26% pentru Blocul Patriotic. În diaspora, PAS a dominat clar, obținând 78,61% din sufragii, fiind urmat de Partidul Nostru cu 5,5%, în timp ce Blocul Patriotic s-a situat abia pe locul al patrulea.