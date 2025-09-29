Victoria categorică a partidului președintei Maia Sandu, PAS, în alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie 2025, a atras reacții elogioase din partea unor lideri politici români. Fostul președinte Traian Băsescu a subliniat importanța votului ca instrument al democrației.

„O armă care nu ucide! 28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmaşi ai lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL”, a transmis Băsescu pe Facebook.

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a apreciat, de asemenea, mesajul clar transmis de cetățenii moldoveni prin votul lor.

„Cetățenii moldoveni au transmis un mesaj clar: își doresc un viitor european. Rezultatele arată că, în pofida provocărilor și a campaniilor de manipulare, forțele pro-europene au ieșit învingătoare.”

Negrescu a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să răspundă rapid, prin aprobarea începerii negocierilor de aderare pe capitole, și a remarcat că Republica Moldova „a dat o lecție de democrație și de reziliență lumii occidentale”, prin victoria pro-europenilor și eforturile președintei Maia Sandu.

Europarlamentarul, care este și vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Chișinăul, a adăugat că sprijinul instituțiilor europene pentru Republica Moldova va continua și estimează că „până la sfârșitul anului 2028, se pot finaliza negocierile de aderare la Uniunea Europeană”.

„Europa și România câștigă, iar Republica Moldova se îndreaptă spre un viitor comun cu Uniunea Europeană”, a mai transmis Negrescu.

Și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a apreciat maturitatea alegătorilor moldoveni:

„Felicitări cetăţenilor din Republica Moldova care au ales să continue parcursul european! Cu peste 50% din sufragii, PAS va putea să formeze un guvern orientat spre valori democratice, dezvoltare şi un nivel de trai mai bun pentru cetăţeni. Rezultatele votului de ieri demonstrează că Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana populismului, izolaţionismului şi regresului.”

Grindeanu a subliniat că locul Republicii Moldova „este în marea familie europeană” și și-a exprimat speranța că negocierile de integrare se vor finaliza până la sfârșitul lui 2028.

Context electoral

PAS, partidul președintei Maia Sandu, a obținut majoritatea în Parlamentul Republicii Moldova, după un scrutin cu miză majoră pentru direcția europeană a țării. După procesarea a 99% din voturi, PAS a obținut 55 de mandate, urmat de Blocul Electoral „Patriotic” cu 26 de mandate, Blocul „Alternativa” – 8, iar Partidul Nostru și Democrația Acasă – câte 6 mandate, potrivit Ziarului de Gardă.

Rezultatul alegerilor este interpretat de liderii români ca un semnal puternic al dorinței cetățenilor moldoveni de a continua parcursul european, într-un context regional tensionat, cu presiuni din partea Rusiei și oportunități de integrare europeană.