De la 1 octombrie 2025, românii care au credit la bancă vor plăti mai mult lunar din cauza indicelui IRCC. Acesta determină majorarea costurilor pentru persoanele care au credite cu dobândă variabilă.

Banca Națională a României (BNR) arată că indicele IRCC ar urma să fie în jurul a 6,06%, majorat de la 5,55 procente.

Astfel, indicele IRCC ajunge să fie la cea mai mare valoare pe care a avut-o vreodată.

„Este o creştere semnificativă. Va avea un impact foarte mare la ratele oamenilor. Şi nu se preconizează în viitorul apropiat nicio scădere”, susţine Irina Ştefan, broker de credite.

Un împrumut de 100.000 de euro, echivalentul a 500.000 de lei, scadent pe 30 de ani, are în prezent o rată lunară de 3.513 lei.

Începând cu 1 octombrie, aceasta va crește la 3.678 de lei, ceea ce înseamnă un cost suplimentar de 165 de lei pe lună.

Dragoș Popescu, director la Brokerul.ro, a explicat că, pentru clienți, creșterea dobânzii variabile reduce suma maximă pe care o pot împrumuta, deoarece gradul de îndatorare se calculează totuși pe baza acestei dobânzi, chiar dacă în primii ani vor beneficia de o rată fixă.

„Asta înseamnă pentru ei că gradul de îndatorare, fiind calculat la dobânda variabilă, pentru ei înseamnă un credit mai mic pe care îl pot obţine. Chiar dacă dobânda fixă e cea pe care o vor avea în primii ani, totul se calculează la dobânda variabilă în ceea ce priveşte gradul de îndatorare”, a declarat Dragoş Popescu, director Brokerul.ro.

Claudiu Trandafir, broker de credite, a precizat că și dobânzile fixe vor înregistra ușoare creșteri, însă acestea vor fi reduse și vor rămâne sub nivelul inflației actuale.

„Inclusiv dobânzile fixe vor avea mici variaţii de creştere. Dar creşterea nu este atât de mare. Şi este oricum sub nivelul inflaţiei curente”, susţine Claudiu Trandafir, broker de credite.

Dragoș Popescu, director la Brokerul.ro, a afirmat că băncile nu mai doresc să ofere predictibilitate pe termen lung, menționând că una dintre ele și-a modificat deja produsul, aplicând dobândă fixă doar în primii doi ani.

Momentan, cele mai atractive oferte de dobândă fixă pornesc de la 4,70%, continuând cu 4,79% și 4,80%. Totuși, există și instituții financiare care propun rate mai ridicate, între 5,15% și 5,20%.

Refinanțarea constă în contractarea unui împrumut nou, destinat să înlocuiască unul sau mai multe credite existente. Astfel, poți acoperi un credit de nevoi personale, un card de credit emis de un IFN sau un alt împrumut bancar, toate reunite într-un singur credit, care oferă dobânzi mai mici sau alte beneficii financiare.

Creditul de refinanțare poate fi accesat fie printr-o altă bancă, fie prin instituția financiară care a acordat inițial împrumutul sau împrumuturile pe care vrei să le înlocuiești.

Refinanțarea îți oferă posibilitatea de a micșora atât rata lunară, cât și costul total al creditului. Chiar dacă anterior ai contractat un împrumut avantajos sau cu reduceri speciale, este posibil ca între timp dobânzile și comisioanele să fi scăzut considerabil, ceea ce face refinanțarea o opțiune atractivă.

Atunci când analizezi o refinanțare, este important să iei în considerare nu doar costurile creditului nou, ci și cheltuielile suplimentare implicate. Un exemplu este taxa pentru scrisoarea de refinanțare, document prin care banca actuală confirmă, în scris, suma rămasă de rambursat, necesară pentru a continua procedura la noua instituție financiară.

Această sumă reprezintă valoarea ce va fi acoperită prin noul credit. În lista de comisioane a băncilor, plata pentru emiterea scrisorii de refinanțare apare ca un comision unic solicitat la cererea clientului, variind, în funcție de instituție, între 100 și 500 de lei.

În cazul în care vrei să închizi anticipat un credit cu dobândă fixă (fie de nevoi personale, fie imobiliar, acordat înainte de 2016), banca percepe un comision pentru rambursare anticipată. Acesta se calculează ca 1% din suma plătită în avans sau 0,5% dacă te afli în ultimul an al contractului.

La refinanțarea unui credit imobiliar trebuie să iei în calcul și cheltuielile cu serviciile externe, precum onorariul evaluatorului, taxele notariale sau costul extrasului de carte funciară. Pentru un împrumut de 50.000 de euro, aceste costuri se ridică, în medie, la aproximativ 1.000 de euro.

Atunci când compari un credit nou cu cel vechi, nu trebuie să te bazezi doar pe valoarea ratei lunare. Decizia corectă se ia raportând costul total al împrumutului, exprimat prin DAE (Dobânda Anuală Efectivă), și luând în calcul aceeași perioadă rămasă de rambursare.

O rată lunară mai mică se poate obține și prin prelungirea duratei creditului, împărțind aceeași sumă pe un număr mai mare de luni. Totuși, această strategie crește costul total al împrumutului, deoarece vei plăti mai mult în dobânzi și comisioane pe termen lung.

Este important să reevaluezi eligibilitatea ta pentru un credit, ținând cont de venitul disponibil. Băncile pot oferi diverse soluții: poți combina mai multe surse de venit sau poți implica codebitori. Spre deosebire de un credit obișnuit, refinanțarea nu impune limite stricte privind gradul de îndatorare, dar este recomandat să nu te supraîndatorezi pentru a evita probleme financiare pe termen lung.

Este esențial ca noul credit să fie contractat în aceeași monedă în care încasezi venitul. În caz contrar, te expui riscului valutar: va trebui să faci schimburi valutare lunare pentru a achita rata, iar dacă moneda creditului se apreciază, sumele de plată vor crește constant.

Pentru a evita surprizele financiare, este recomandat să optezi pentru o dobândă fixă la credit. În cazul dobânzii variabile, aceasta poate suferi modificări semnificative în timp, ceea ce duce la majorarea corespunzătoare a ratei lunare.

Trebuie să ții cont și de valoarea garanției ipotecare. Dacă prețul de piață al proprietății scade, banca poate solicita suplimentarea garanției pentru a menține acoperirea creditului.

Băncile acordă o mare importanță istoricului tău de plată înregistrat la Biroul de Credit. Un comportament financiar bun poate facilita obținerea unor condiții mai avantajoase, în timp ce întârzierile sau neplățile pot duce la dobânzi mai mari sau chiar la refuzul acordării creditului.