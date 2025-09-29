Shabana Mahmood, ministrul britanic de Interne, intenționează să restricționeze acordarea statutului de rezident permanent în Regatul Unit, oferindu-l doar persoanelor care sunt angajate, stăpânesc limba engleză la un nivel ridicat și se implică în activități de voluntariat.

Partidul Laburist a declarat, într-un comunicat dat publicității înaintea intervenției ministrului la conferința anuală de la Liverpool, că migranții care ajung legal în Regatul Unit ar trebui să contribuie activ la societate pentru a-și câștiga dreptul de a rămâne în țară.

În prezent, cei care au lucrat timp de cinci ani în Regatul Unit sau au rude apropiate, precum soț sau părinte, pot solicita rezidența permanentă, care le oferă dreptul de a locui și de a lucra în țară, precum și acces la ajutoare sociale.

Shabana Mahmood a sugerat să fie stricte condițiile pentru obținerea permisului de ședere, propunând ca solicitanții să fie angajați, să aibă cazier curat, să plătească contribuțiile sociale, să cunoască bine limba engleză, să nu primească ajutoare sociale și să se implice în activități de voluntariat în comunitate.

„Creşterea imigraţiei a fost foarte, foarte rapidă. Înţeleg perfect de ce oamenii sunt îngrijoraţi”, a declarat ea duminică în ziarul The Sun. O consultare va avea loc în cursul anului, a indicat Partidul Laburist.

Decizia survine la scurt timp după ce partidul Reform UK, aflat mult înaintea Partidului Laburist în sondaje, a anunțat că, dacă va ajunge la guvernare, va elimina permisul de ședere permanentă și va impune tuturor migranților, inclusiv celor cu statut legal, să reînnoiască viza la fiecare cinci ani.

„Este cu totul altceva să spui că vei lua măsuri împotriva persoanelor care se află legal aici şi să începi să le expulzezi”, a declarat duminică premierul Keir Starmer la BBC, considerând proiectul Reform UK „imoral” şi „rasist”.

Datele oficiale arată că în 2024, aproximativ 163.000 de persoane au primit permis de ședere permanentă, înregistrându-se astfel o creștere de 35% comparativ cu anul anterior.

Guvernul a informat că intenționează să dubleze durata minimă de ședere în țară, de la cinci la zece ani, necesară pentru obținerea permisului de ședere permanentă.

Shabana Mahmood, care a preluat ministerul la începutul lunii septembrie în urma unei remanieri, urma să transmită membrilor Partidului Laburist că își va exercita atribuțiile cu fermitate și că nu va ezita să ia măsuri stricte în domeniul imigrației.

Autoritățile au raportat că, de la începutul anului, mai mult de 33.000 de migranți au traversat ilegal coastele Angliei în ambarcațiuni improvizate, atingând un nivel record pentru această perioadă a anului.