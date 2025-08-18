În Cehia, va face un experiment rutier cu limita de viteză. Mai exact, pe un tronson de aproximativ 50 de kilometri al autostrăzii D3, șoferii vor putea circula în viitor cu până la 150 de kilometri pe oră, dar numai în anumite condiții.

Potrivit informațiilor furnizate de Direcția Cehă pentru Drumuri și Autostrăzi, proiectul de lege va intra în faza de testare la sfârșitul lunii septembrie 2025. Costul proiectului se ridică la aproximativ 2,2 milioane de euro. Noua reglementare se aplică inițial doar pe un tronson nou construit al D3 între Tábor și České Budějovice.

Viteza permisă este reglementată prin semnale rutiere variabile. Instalarea semnelor variabile ar trebui să fie finalizată cu puțin înainte de data de lansare prevăzută în luna septembrie.

În condiții meteorologice bune și trafic redus, se poate afișa viteza de 150 km/h. În cazul în care este ceață, plouă, carosabilul este înghețat sau traficul este aglomerat, semnalele se resetează automat la viteza de 130 km/h – viteza care se aplică în general pe autostrăzile din Cehia.

Creșterea a fost posibilă datorită unei modificări legislative din anul 2023: limita de viteză pe tronsoanele de autostradă moderne sau renovate poate fi crescută până la 150 km/h în anumite condiții.

Este prima modificare a vitezei maxime pe autostradă din anul 1997 încoace. La acea vreme, viteza maximă a fost crescută la nivel național de la 120 la 130 km/h. Rezultatele vor servi ca bază pentru decizia de a introduce sau extinde permanent viteza de 150 km/h.

„Dorim să evaluăm modul în care limita crescută este acceptată de populație și dacă va duce la o creștere a ratei accidentelor”, a spus ministrul Transporturilor din Cehia, Martin Kupka, la TV, relatează t-online.

Și alte țări europene au experimentat deja limite de viteză mai mari, cu rezultate mixte.

De exemplu, Austria a testat viteza de 140 km/h pe anumite tronsoane între 2018 și 2020. Proiectul de lege a fost abandonat din cauza emisiilor mai mari de CO2. Semnele de circulație au fost demontate.

În Olanda, din motive de protecție a mediului, în anul 2020 a fost introdusă o limită de viteză de 100 km/h în timpul zilei, cu excepția orelor de noapte. Din primăvara anului 2025, unele tronsoane au fost din nou ridicate la 130 km/h.