Ministerul Transporturilor a semnat un contract în valoare de aproape 282 de milioane de lei cu CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere), pentru implementarea unui nou sistem de tarifare rutieră.

Acest sistem va înlocui actualul mecanism de rovinietă cu tarif fix, permițând calcularea tarifelor în funcție de numărul de kilometri parcurși, tipul vehiculului și alte caracteristici, precum masa maximă autorizată sau numărul de axe.

Conform proiectului, șoferii vor fi taxați pe baza distanței efective rulate pe drumurile naționale. Practic, se va renunța la actualul model de „abonament”, în favoarea unui sistem dinamic, bazat pe utilizare reală.

Deși noul sistem va aduce un plus de echitate (cei care circulă mai mult vor plăti mai mult, iar cei care folosesc rar drumurile naționale vor plăti mai puțin), tranziția va necesita un efort de adaptare din partea șoferilor.

Sistemul va folosi tehnologii moderne pentru identificarea și monitorizarea vehiculelor. Printre opțiunile disponibile se vor număra echipamente de bord conectate la satelit (cunoscute sub denumirea OBE – On-Board Equipment), aplicații mobile sau tichete electronice completate manual.

Acestea vor permite monitorizarea în timp real a traseului parcurs și calcularea automată a tarifelor. Suma datorată va fi transmisă direct către CNAIR, fără intervenții intermediare. Scopul este simplificarea procesului de taxare și eliminarea evaziunii în domeniul utilizării drumurilor naționale.

Proiectul de implementare este împărțit în trei faze majore:

Dezvoltarea sistemului informatic centralizat – partea de software care va gestiona toate datele. Achiziția echipamentelor – inclusiv dispozitivele de monitorizare și infrastructura digitală. Instalarea punctelor de control și a infrastructurii fizice – pe întregul teritoriu național.

Data finalizării este stabilită pentru 31 decembrie 2026, iar întreaga finanțare va fi asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Până la implementarea completă a noului sistem, șoferii trebuie să se pregătească pentru o majorare importantă a rovinietei. Începând cu 1 septembrie 2025, tariful anual pentru autoturisme va crește de la 28 de euro la 50 de euro, TVA inclus.

CNAIR a transmis că aceste modificări vor intra în vigoare prin Legea nr. 141/2025. Totodată, amenzile pentru lipsa rovinietei vor crește semnificativ – de la limita actuală de 250 – 500 de lei, la 500 – 1.000 de lei. Instituția a precizat că toate rovinietele achitate înainte de această dată vor rămâne valabile până la finalul perioadei pentru care au fost emise.