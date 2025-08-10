Începând cu 1 septembrie, adică peste mai puțin de o lună, tarifele pentru rovinietă vor crește pentru șoferii de autoturisme din România, conform prevederilor Legii 141/2025. Modificarea nu se aplică vehiculelor destinate transportului de marfă sau persoane, unde costurile rămân, deocamdată, la nivelul actual.

Rovinieta 2025 aduce o creștere importantă a tarifelor pentru șoferii de autoturisme din România. Modificările intră în vigoare la 1 septembrie, conform Legii 141/2025. Noile valori nu se aplică în cazul vehiculelor de transport marfă sau persoane, unde prețurile rămân neschimbate deocamdată.

Tarifele cresc considerabil față de cele actuale. Pentru o rovinietă valabilă o zi, costul se majorează de la 2,5 euro la 3,5 euro. Varianta pentru zece zile va fi 6 euro, comparativ cu 3,3 euro în prezent.

Abonamentul pentru 30 de zile urcă la 9,5 euro, față de 5,3 euro, iar cel pentru 60 de zile ajunge la 15 euro, de la 8,4 euro. Pentru varianta anuală, șoferii vor plăti 50 de euro, în loc de 28 de euro.

Documentele achitate înainte de această dată rămân valabile până la expirarea perioadei pentru care au fost cumpărate. Astfel, posesorii de roviniete active nu vor fi obligați să achite diferențe suplimentare până la termenul de valabilitate.

Modificările aduse de Legea 141/2025 includ și creșteri ale amenzilor pentru lipsa rovinietei valabile, aplicabile exclusiv autoturismelor. Amenda minimă urcă de la 275 de lei la 500 de lei, iar cea maximă crește de la 550 de lei la 1.000 de lei.

„Pentru vehiculele de transport de marfă și persoane, regimul sancțiunilor rămâne neschimbat”, conform Avocatnet.ro.

Ultima ajustare majoră a tarifelor a avut loc în martie 2024. Noile creșteri vin în contextul unei reforme planificate a sistemului de taxe de drum. De la 1 ianuarie 2026, rovinieta va fi împărțită în două componente: rovinietă și TollRo, dacă nu vor apărea amânări legislative.

Creșterea tarifelor pentru rovinieta 2025 se adaugă altor scumpiri resimțite de români în această perioadă. De la 1 august, efectele pachetului fiscal al Guvernului Ilie Bolojan au început să se vadă în prețurile bunurilor și serviciilor. Măsurile au fost adoptate pentru reducerea deficitului bugetar acumulat în ultimii doi ani.

Printre modificările fiscale se numără reducerea numărului de cote de TVA la doar două niveluri – 11% și 21%. Această schimbare a generat creșteri vizibile de prețuri pentru produse alimentare, băuturi, servicii și alte bunuri de uz zilnic. Măsurile fiscale afectează direct consumatorii, iar impactul este resimțit în întreaga țară.