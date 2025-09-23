Petrom, cel mai mare jucător de pe piața carburanților din România, a aplicat luni după-amiază prima reducere de preț din luna septembrie.

Conform datelor din Monitorul Prețurilor, benzina standard și motorina standard au devenit mai ieftine cu 4 bani pe litru. Surse din industrie arată că ajustarea a fost implementată în unele stații din rețeaua Petrom, mai ales în București.

Cea mai ieftină benzină se găsește la prețul de 7.36 lei/l, la Petrolium Iernut, Mures. Tot acolo, motorina este la prețul de 7,57 lei/l.

Potrivit Peco-Online, cele mai mici prețuri azi (23 septembrie 2025) în principalele orașe sunt: București — benzină 7,46 lei/l, motorină 7,67 lei/l.

La stația Petrom din zona Vitan, panoul de prețuri afișa marți 7,51 lei pentru un litru de benzină standard și 7,71 lei pentru un litru de motorină standard.

Aceste valori vin după o perioadă în care carburanții au înregistrat mai multe scumpiri. În total, în septembrie au fost operate patru majorări succesive de câte 4 bani pe litru, ultima dintre ele pe 17 septembrie. Atunci, atât benzina standard, cât și motorina standard au urcat din nou cu 4 bani pe litru.

Prețul la carburanți pe orașe:

București

Benzină: 7,46 lei/l

Motorină: 7,67 lei/l

GPL: 3,43 lei/l

Cluj-Napoca

Benzină: 7,46 lei/l

Motorină: 7,64 lei/l

GPL: 3,59 lei/l

Timișoara

Benzină: 7,47 lei/l

Motorină: 7,70 lei/l

GPL: 3,61 lei/l

Iași

Benzină: 7,47 lei/l

Motorină: 7,69 lei/l

GPL: 3,63 lei/l

Constanța

Benzină: 7,50 lei/l

Motorină: 7,69 lei/l

GPL: 3,61 lei/l

Prima ajustare a lunii a avut loc pe 2 septembrie, când benzina standard s-a scumpit cu 4 bani pe litru, în timp ce motorina a rămas la același nivel.

Ulterior, pe 4 septembrie și pe 10 septembrie, Petrom a aplicat creșteri identice pentru ambele tipuri de carburanți. Cea mai recentă scumpire, pe 17 septembrie, a adăugat încă 4 bani pe litru la tarife.

Astfel, până la reducerea anunțată pe 23 septembrie, șoferii au resimțit o serie de creșteri constante, care au ridicat costul alimentării.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 2,7%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 10,0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 2,0%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 7,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de z

Luna august a adus nu mai puțin de nouă modificări succesive ale prețurilor. Acestea au urmat scumpirii majore operate chiar pe 1 august, determinată de schimbările fiscale.

În acea zi, accizele au crescut cu 10%, iar TVA-ul a fost majorat de la 19% la 21%, ceea ce a dus la creșterea bruscă a costurilor pentru carburanți.

Petrom a aplicat atunci o creștere de 42 de bani pe litru la benzina standard și de 40 de bani pe litru la motorina standard. Conform Monitorului Prețurilor, imediat după miezul nopții, la stația Petrom din Vitan, prețurile afișate erau 7,37 lei pentru benzina standard și 7,81 lei pentru motorina standard.

Perspectivele pentru piața carburanților indică noi creșteri de la începutul anului viitor. Potrivit publicației e-nergia, accizele urmează să fie majorate din nou de la 1 ianuarie 2026. Conform estimărilor, benzina va deveni mai scumpă cu 34 de bani pe litru, iar motorina cu 30 de bani pe litru.

Această decizie va avea un impact direct asupra șoferilor și transportatorilor, în condițiile în care costurile de alimentare vor continua să crească. Ajustările fiscale prevăzute pentru începutul anului 2026 se adaugă la modificările succesive din lunile august și septembrie 2025, care au menținut carburanții la prețuri ridicate.