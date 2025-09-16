Marți, 16 septembrie 2025, piața carburanților a rămas stabilă, fără modificări față de ziua anterioară.

Astfel, prețul unui litru de benzină standard se situează între 7,46 și 7,61 lei, în timp ce benzina premium se menține între 8,08 și 8,33 lei pe litru.

Tot azi, prețurile la motorină și la GPL au rămas constante. Motorina standard se vinde între 7,70 și 7,81 lei pe litru, iar cea premium între 8,06 și 8,36 lei. Totodată, un litru de GPL se păstrează în intervalul 3,43–3,59 lei.

Față de luna precedentă, benzina s-a scumpit, în medie, cu 2,2%. Aceasta înseamnă că umplerea unui rezervor de 50 de litri presupune astăzi un cost cu aproximativ 8 lei mai mare decât acum o lună.

În clasamentul prețurilor la benzină din Uniunea Europeană, România ocupă în prezent poziția a 13-a, fiind mai accesibilă decât majoritatea statelor membre, dar depășită de Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovenia, Spania și Suedia.

Potrivit celor mai recente date (din 8 septembrie 2025), prețurile pentru benzină Euro 95, motorină și GPL, în Europa, sunt următoarele: