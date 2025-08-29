În Republica Moldova, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat nivelul maxim de prețuri pentru perioada 30 august – 1 septembrie. Aceste plafoane sunt obligatorii pentru toți operatorii de pe piața carburanților.

Conform noilor reglementări, benzina se scumpește ușor, cu doi bani, ajungând la 23,06 lei pe litru. Motorina înregistrează o creștere mai vizibilă, de cinci bani, și va fi comercializată la un preț maxim de 19,45 lei pe litru.

Autoritatea precizează că aceste ajustări sunt rezultatul variațiilor de pe piața internațională a produselor petroliere. Totodată, șoferii sunt îndemnați să urmărească zilnic actualizările publicate de instituție pentru a fi la curent cu evoluția tarifelor.

Noile tarife sunt aplicabile pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, iar companiile de distribuție nu au voie să depășească plafoanele stabilite.

În România, nivelul prețurilor la carburanți a fost centralizat pentru ziua de vineri, 29 august 2025, de platforma peco-online.ro. Datele arată diferențe semnificative între diverse regiuni ale țării, șoferii putând consulta valorile publicate pentru a identifica cele mai convenabile stații.

Conform listelor actualizate, benzina standard are cel mai mic tarif de 7,08 lei, preț disponibil la o stație OMV. Motorina standard înregistrează un minim de 7,34 lei, disponibil la o stație Petrolium Privat din localitatea Albești, județul Mureș.

Pentru GPL, cel mai mic cost afișat în România este de 3,43 lei pe litru, tarif valabil la o stație DriveGas din București, sectorul 4. Aceste valori marchează o ușoară schimbare față de săptămâna precedentă, când nivelurile erau mai reduse.

Șoferii pot compara direct ofertele din diverse zone, datele fiind actualizate zilnic pentru a reflecta realitatea pieței.

În București, cel mai bun preț pentru benzina standard este de 7,35 lei, disponibil la stațiile Lukoil din sectorul 1. Motorina standard poate fi achiziționată la 7,59 lei în sectorul 5, la stația Petrom. Pentru GPL, nivelul minim rămâne la 3,43 lei, disponibil la DriveGas, sectorul 4.

În Cluj-Napoca, benzina se vinde la cel mai mic preț de 7,38 lei, iar motorina costă cel puțin 7,59 lei. GPL-ul are o valoare minimă de 3,59 lei, conform listelor publicate.

În Timișoara, șoferii plătesc pentru un litru de benzină minimum 7,36 lei, iar pentru motorină 7,62 lei. GPL-ul se situează la 3,63 lei pe litru, înregistrând un nivel mai ridicat decât în alte orașe.

La Iași, benzina are un minim de 7,38 lei, iar motorina este afișată cu cel mai mic preț de 7,61 lei. Tariful GPL ajunge la 3,63 lei, apropiat de cel din Timișoara.

În Oradea, benzina se vinde la cel mai mic preț de 7,39 lei, iar motorina costă cel puțin 7,62 lei. GPL-ul are o valoare minimă de 3,64 lei, conform listelor publicate.

În Constanța, valorile sunt similare cu cele din alte mari orașe. Benzina se vinde la un minim de 7,38 lei, motorina la 7,59 lei, iar GPL-ul la 3,59 lei.

Platforma peco-online.ro recomandă șoferilor să consulte zilnic actualizările pentru a identifica cele mai bune opțiuni în funcție de oraș și tipul de carburant.