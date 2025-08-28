Premierul Ilie Bolojan a precizat că, în mandatul său de premier, a fost aprobat un singur pachet militar, de câteva zeci de mii de euro – o sumă pe care a catalogat-o drept nesemnificativă.

În perioada în care a deținut funcția de președinte interimar, sprijinul a constat în furnizarea de muniție de producție sovietică, necesară armatei ucrainene care încă folosea astfel de echipamente.

Pe lângă muniție, România a pus la dispoziție infrastructura sa militară, inclusiv aerodromuri unde au fost instruiți piloți ucraineni.

„Am aprobat un singur pachet de când sunt la Guvern. Săptămâna trecută a fost o hotărâre, au fost câteva zeci de mii de euro, o sumă nesemnificativă. Sprijinul pe care România l-a acordat România cât am fost eu președinte a constat în muniție, muniție de producție sovietică pentru că aceasta era muniția pe care încă o folosesc, acesta a fost sprijinul pe care l-a dat România. De asemenea, folosirea infrastructurii noastre, au fost instruiți piloți ucraineni pe aerodromurile noastre”, a spus Ilie Bolojan la Antena 3 CNN.

Premierul a explicat că sprijinul acordat Ucrainei trebuie înțeles ca un mijloc de protejare a granițelor României. În opinia sa, dacă Ucraina s-ar prăbuși, România ar avea la frontiera de est un regim controlat direct sau indirect de Rusia.

El a atras atenția că o destabilizare a Republicii Moldova ar putea aduce un „proxy al Rusiei” chiar la granițele României, ceea ce ar afecta profund securitatea națională și stabilitatea regională. Din această perspectivă, sprijinul militar este nu doar un gest de solidaritate, ci o investiție în siguranța întregii Europe.

„Există o întreagă teorie despre banii pe care România i-a alocat pentru Ucraina. Sprijinul pe care l-a dat România este o investiție în siguranța și securitatea României. Dacă s-ar prăbuși Ucraina gândiți-vă ce vecinătăți am avea, pe granița noastră de est. Dacă Republica Moldova nu rămâne o țară stabilă și pro-europeană, am vrea să avem un proxy al Rusiei la granița de est al României. Acest sprijin e o investiție în siguranța Europei”, a explicat șeful Executivului.

Ilie Bolojan a reamintit că, în momentul declanșării conflictului, statele europene au decis să trateze comunicarea publică despre sprijinul acordat Ucrainei cu discreție. El a subliniat că toate țările UE au sprijinit Kievul în această perioadă, dar fără o expunere publică masivă a detaliilor.

Premierul a admis că se poate discuta dacă această strategie de comunicare a fost bună sau nu, dar a subliniat că România și-a respectat angajamentele.

„Toate țările europene au susținut în acești ani Ucraina. La data respectivă, acum trei ani când a început acest conflict, s-a luat decizia ca comunicarea pe tema asta să fie într-o zonă de discreție. Putem discuta dacă a fost bine sau rău”, a mai spus premierul Ilie Bolojan.

Întrebat despre informațiile provenite din partea autorităților ucrainene, care au vorbit despre 24 de pachete militare trimise de România, Bolojan a răspuns că a vorbit doar ceea ce s-a întâmplat strict în mandatele sale, de președinte interimar și de actual premier. El a precizat că a oferit detalii cât se poate de corecte despre deciziile aprobate în perioada în care s-a aflat la conducerea Guvernului.