Noua decizie vine în urma acordului preliminar privind revizuirea Zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare (DCFTA) dintre Uniunea Europeană și Ucraina, convenit la 30 iunie 2025.

Scopul este de a crea un cadru comercial stabil și predictibil, cu beneficii reciproce, care să susțină integrarea economică a Ucrainei în piața europeană.

Decizia Consiliului UE prevede reducerea sau eliminarea taxelor pentru o gamă largă de produse agroalimentare, inclusiv produse lactate, fructe și legume proaspete, carne și preparate din carne.

Liberalizarea completă este vizată doar pentru produsele considerate nesensibile, precum laptele și produsele lactate.

Consiliul UE a subliniat că această măsură are un caracter echilibrat și va fi aplicată cu atenție față de anumite sectoare sensibile din Uniune. Pentru produsele precum zahărul, carnea de pasăre, ouăle, grâul, porumbul și mierea, accesul pe piață va rămâne limitat și se va extinde gradual.

Totodată, decizia introduce un mecanism robust de salvgardare, care poate fi activat de oricare dintre părți în cazul unei perturbări a pieței. Acest instrument are rolul de a proteja fermierii și producătorii din UE de eventuale dezechilibre cauzate de importurile din Ucraina.

UE precizează că accesul sporit al Ucrainei pe piața europeană va depinde de alinierea treptată la standardele Uniunii privind bunăstarea animalelor, pesticidele și medicamentele veterinare.

Măsura urmărește nu doar liberalizarea comerțului, ci și crearea unui cadru de reglementare comun între cele două economii.

„Decizia de astăzi reafirmă sprijinul neclintit şi multilateral al UE pentru Ucraina, după trei ani de agresiune militară neprovocată şi nejustificată a Rusiei. Ajutăm Ucraina din punct de vedere militar şi financiar, dar trebuie să o ajutăm şi prin promovarea liberalizării comerţului. Atât UE, cât şi Ucraina vor beneficia de eliminarea taxelor vamale, ceea ce va duce la o stabilitate economică susţinută, la relaţii comerciale durabile şi la o integrare mai profundă a Ucrainei în Uniune”, a declarat ministrul danez al Afacerilor Externe, Lars Løkke Rasmussen.

După adoptarea deciziei de către Consiliu, Comitetul de asociere UE–Ucraina, reunit în configurația comerț, urmează să aprobe formal măsura în baza articolului 29 alineatul (4) din Acordul de asociere.

Revizuirea DCFTA va accelera procesul de eliminare a taxelor vamale și va extinde domeniul de aplicare al acordului comercial, consolidând legăturile economice dintre Ucraina și Uniunea Europeană.