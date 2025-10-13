Banca Națională a Bulgariei (BNB) a cumpărat recent 66.000 de uncii troy de aur, adică aproximativ 2.053 kilograme, pe fondul pregătirilor pentru aderarea la zona euro.

Potrivit Băncii Naționale a Bulgariei, achiziția de aur s-a realizat la cotațiile curente de pe piețele internaționale și reprezintă sub 1% din totalul rezervelor valutare ale băncii.

Această achiziție marchează cea mai semnificativă operațiune de acest tip realizată de BNB de la introducerea consiliului monetar în Bulgaria, în 1997.

Ca urmare a hotărârii Consiliului European din 8 iulie, Bulgaria va adopta euro începând cu 1 ianuarie 2026, iar Banca Națională a Bulgariei va muta rezervele valutare către Banca Centrală Europeană.

Prin această achiziție de aur, BNB își menține nivelul existent al rezervelor și, în același timp, își garantează accesul la veniturile generate de Eurosistem, format din BCE și băncile centrale naționale ale statelor membre ale zonei euro.

Săptămâna trecută, prețul aurului a depășit pentru prima oară 4.000 de dolari pe uncie, susținut de interesul crescut pentru active considerate sigure, într-un climat de instabilitate economică și tensiuni geopolitice.

Creșterea puternică a valorii aurului în acest an a condus la o intensificare a achizițiilor din partea băncilor centrale.

Analiștii Goldman Sachs Group Inc. estimează că prețul aurului ar putea urca spre 5.000 de dolari pe uncie în scenariul în care independența Rezervei Federale a SUA ar fi afectată și investitorii ar redirecționa o mică parte din plasamentele în titluri de Trezorerie către aur.

Goldman Sachs a prezentat mai multe proiecții privind evoluția aurului, scenariul principal indicând o valoare de aproximativ 4.000 de dolari pe uncie până la mijlocul anului 2026, însă prețul ar putea urca aproape de 5.000 de dolari dacă doar 1% din titlurile Trezoreriei SUA deținute de investitorii privați ar fi convertite în aur.

Președinta BCE, Christine Lagarde, a declarat că Bulgaria va participa activ la discuțiile și deciziile din cadrul reuniunilor Băncii Centrale Europene.

Referitor la trecerea de la leva la euro, Lagarde le-a recomandat cetățenilor să verifice cursul de schimb și și-a manifestat încrederea în eficiența mecanismelor de protecție existente.

„Unii comercianţi ar putea exploata conversia pentru a majora uşor preţurile, dar autorităţile au instrumente pentru a ajuta consumatorii să verifice acurateţea. Din august, este disponibil un calculator, alături de sistemul dual de preţuri, în leva şi euro”, a precizat oficialul BCE.

Autoritățile de la Sofia au stabilit că leva va fi convertită la euro la o rată fixă de 1,95583 pentru un euro, iar reglementările cer ca prețurile să fie afișate clar și egal pentru ambele monede pe toate etichetele.