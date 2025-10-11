Avertismentul a fost emis la scurt timp după ce, pe 8 octombrie, autoritățile britanice au ridicat interdicția care împiedica investitorii de retail să acceseze notele tranzacționate la bursă (ETN) legate de criptomonede.

Aceste instrumente financiare, care permit investitorilor să obțină expunere indirectă la active digitale prin intermediul unei burse reglementate, sunt considerate de guvern un pas important pentru sprijinirea competitivității industriei cripto din Marea Britanie.

”Din perspectiva Hargreaves Lansdowne, bitcoin nu este o clasă de active. Nu credem că are caracteristici care să justifice includerea sa într-un portofoliu destinat creşterii sau veniturilor şi nu ar trebui considerat un instrument pentru atingerea obiectivelor financiare ale clienţilor”, a transmis compania într-o declaraţie oficială.

Platforma a atras atenția că performanțele criptomonedelor nu pot fi evaluate prin metode tradiționale și că acestea nu au valoare intrinsecă.

Totuși, compania a precizat că va permite anumitor clienți eligibili să investească speculativ în ETN-uri cripto începând cu anul 2026.

Criptomonedele, caracterizate prin lipsa unei reglementări centrale și prin volatilitate extremă, rămân un sector controversat pentru investitori. În timpul „iernii cripto” din 2022, piața a înregistrat pierderi de aproximativ 2.000 de miliarde de dolari, însă bitcoin a continuat să ofere randamente semnificative celor care au investit timpuriu, fiind recent tranzacționat în jurul valorii de 121.500 de dolari.

”Deşi randamentele pe termen lung ale bitcoin au fost pozitive, acesta a traversat perioade repetate de pierderi extreme şi este o investiţie mult mai riscantă decât acţiunile sau obligaţiunile”, a avertizat Hargreaves Lansdowne.

În timp ce instituții financiare precum Morgan Stanley și JPMorgan explorează activ acest sector, investitori de renume precum Warren Buffett continuă să-l respingă.

Chris Mellor, director de produse ETF la Invesco, a declarat pentru CNBC că bitcoin și alte criptomonede pot fi considerate o formă de „aur digital” și pot servi ca protecție împotriva volatilității altor clase de active. Mellor a observat că în ultimele luni Bitcoin a prezentat o corelație redusă cu acțiunile, obligațiunile americane și aurul.

Pe de altă parte, Nigel Green, CEO al DeVere Group, susține că ascensiunea recentă a bitcoin, care a depășit pragul de 125.000 de dolari, indică o maturizare a pieței: „Investitorii nu mai percep Bitcoin ca pe o curiozitate marginală. Volatilitatea este prezentă, dar acum este una constructivă, specifică descoperirii prețului într-o piață matură.”

Potrivit lui Green, această evoluție reprezintă un realiniament structural, nu un simplu rally temporar, fiind susținută și de politica favorabilă a administrației Trump față de activele digitale.